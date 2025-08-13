민주당 “국민의힘, 특검 수사방해 중단하고 적극 협조하라”

더불어민주당이 김건희 여사 특검팀의 당사 압수수색에 반발하는 국민의힘을 향해 “수사에 적극 협조하라”고 촉구했습니다.



더불어민주당 백승아 원내대변인은 오늘(13일) 서면 브리핑을 통해 “특검을 공격하고 수사를 방해하는 것은 곧 범죄행위이자 국민에 대한 배신”이라며 이같이 밝혔습니다.



백 원내대변인은 “국민의힘의 행태는 국민에 대한 모욕이며, 정의와 법치에 대한 도전”이라며 “침묵과 방조로 진실을 회피하는 국민의힘에 정당한 특검 수사를 가로막을 자격은 없다”고 비판했습니다.



또 “무책임한 정쟁으로 사건의 본질을 흐릴 것이 아니라, 당시 여당으로서의 정치적·법적 책임을 다해야 한다”며 “모든 자료를 투명하게 제출하고 관련자들의 출석을 보장해야 한다”고 했습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 특검 수사에 대해 ‘정권의 충견’, ‘용팔이 사건 같은 깡패짓’이라고 말한 걸 두고서는 “뻔뻔하다”며 “김건희 구속에 대해서는 묵묵부답이면서 할 말이 남았냐”고 되물었습니다.



그러면서 “윤석열 방탄에 나선 의원들의 사과도, ‘윤 어게인’ 세력에 대한 단죄도 못 하면서 무슨 트집이냐”고 말했습니다.



민중기 특별검사팀은 ‘건진법사 청탁 의혹’과 관련해 오늘 국민의힘 여의도 중앙당사에 대한 압수수색에 나선 가운데, 국민의힘은 “정당 민주주의 역사에 유례없는 압수수색”이라며 강하게 반발했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



