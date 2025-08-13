정치

민주당 “국민의힘, 특검 수사방해 중단하고 적극 협조하라”

입력 2025.08.13 (16:23) 수정 2025.08.13 (16:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당이 김건희 여사 특검팀의 당사 압수수색에 반발하는 국민의힘을 향해 “수사에 적극 협조하라”고 촉구했습니다.

더불어민주당 백승아 원내대변인은 오늘(13일) 서면 브리핑을 통해 “특검을 공격하고 수사를 방해하는 것은 곧 범죄행위이자 국민에 대한 배신”이라며 이같이 밝혔습니다.

백 원내대변인은 “국민의힘의 행태는 국민에 대한 모욕이며, 정의와 법치에 대한 도전”이라며 “침묵과 방조로 진실을 회피하는 국민의힘에 정당한 특검 수사를 가로막을 자격은 없다”고 비판했습니다.

또 “무책임한 정쟁으로 사건의 본질을 흐릴 것이 아니라, 당시 여당으로서의 정치적·법적 책임을 다해야 한다”며 “모든 자료를 투명하게 제출하고 관련자들의 출석을 보장해야 한다”고 했습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 특검 수사에 대해 ‘정권의 충견’, ‘용팔이 사건 같은 깡패짓’이라고 말한 걸 두고서는 “뻔뻔하다”며 “김건희 구속에 대해서는 묵묵부답이면서 할 말이 남았냐”고 되물었습니다.

그러면서 “윤석열 방탄에 나선 의원들의 사과도, ‘윤 어게인’ 세력에 대한 단죄도 못 하면서 무슨 트집이냐”고 말했습니다.

민중기 특별검사팀은 ‘건진법사 청탁 의혹’과 관련해 오늘 국민의힘 여의도 중앙당사에 대한 압수수색에 나선 가운데, 국민의힘은 “정당 민주주의 역사에 유례없는 압수수색”이라며 강하게 반발했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “국민의힘, 특검 수사방해 중단하고 적극 협조하라”
    • 입력 2025-08-13 16:23:30
    • 수정2025-08-13 16:29:59
    정치
더불어민주당이 김건희 여사 특검팀의 당사 압수수색에 반발하는 국민의힘을 향해 “수사에 적극 협조하라”고 촉구했습니다.

더불어민주당 백승아 원내대변인은 오늘(13일) 서면 브리핑을 통해 “특검을 공격하고 수사를 방해하는 것은 곧 범죄행위이자 국민에 대한 배신”이라며 이같이 밝혔습니다.

백 원내대변인은 “국민의힘의 행태는 국민에 대한 모욕이며, 정의와 법치에 대한 도전”이라며 “침묵과 방조로 진실을 회피하는 국민의힘에 정당한 특검 수사를 가로막을 자격은 없다”고 비판했습니다.

또 “무책임한 정쟁으로 사건의 본질을 흐릴 것이 아니라, 당시 여당으로서의 정치적·법적 책임을 다해야 한다”며 “모든 자료를 투명하게 제출하고 관련자들의 출석을 보장해야 한다”고 했습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 특검 수사에 대해 ‘정권의 충견’, ‘용팔이 사건 같은 깡패짓’이라고 말한 걸 두고서는 “뻔뻔하다”며 “김건희 구속에 대해서는 묵묵부답이면서 할 말이 남았냐”고 되물었습니다.

그러면서 “윤석열 방탄에 나선 의원들의 사과도, ‘윤 어게인’ 세력에 대한 단죄도 못 하면서 무슨 트집이냐”고 말했습니다.

민중기 특별검사팀은 ‘건진법사 청탁 의혹’과 관련해 오늘 국민의힘 여의도 중앙당사에 대한 압수수색에 나선 가운데, 국민의힘은 “정당 민주주의 역사에 유례없는 압수수색”이라며 강하게 반발했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.