서울시, 지반 침하 예방 위해 30년 이상 노후 하수관로 전수조사 착수

서울시가 땅 꺼짐 사고에 선제적으로 대응하기 위해 30년 이상 노후 하수관로를 전수 조사하기로 했습니다.



이번 조사는 30년 이상 전체 노후 하수관로, 6,029km를 관리하기 위한 장기 계획의 첫 단계로, 시는 지반침하 발생 가능성이 가장 높은 '우선정비구역(D·E등급)' 내 노후 원형하수관로 1,848km를 우선 조사할 계획입니다.



관로 내부 CCTV와 육안 조사 등을 통해 상태를 정밀 평가하고, 이를 바탕으로 유지보수 계획을 수립해 정비하기로 했습니다.



1단계 사업은 이번 달부터 2027년 8월까지 2년 동안 이뤄집니다.



서울 전역을 4개 권역으로 나눠 모두 137억 원의 예산을 투입해 용역을 발주할 예정입니다.



이후 1단계 조사가 끝나는 대로 2단계 A,B,C등급 내에 있는 30년 이상 원형 하수관로, 2,982km도 조사를 추진할 방침입니다.



서울시에 따르면, 최근 10년 동안 발생한 지반침하의 가장 큰 원인으로 '하수관로 손상'이 지목됐습니다.



2023년 기준 서울시 전체 하수관로 1만 866km 중 30년 이상 된 관로는 절반이 넘는 6,029km로 전체의 55.5%에 달합니다.



하지만 서울시는 재정자립도가 높다는 이유로 노후 하수관로 개보수 및 관리 예산을 시비로 부담하고 있어 지속적인 관리에 어려움이 있다고 시는 설명했습니다.



이에 시는 국비 지원 기준을 단순 재정자립도를 넘어 노후하수관로 연장과 지하 시설물 밀도 등 '실질적 위험도'가 반영될 수 있도록 중앙정부에 건의하기로 했습니다.



특히 '보조금 관리에 관한 법률 시행령' 취지에 맞춰 서울시의 노후도와 정비 시급성을 고려해 광역시 수준의 국고보조율(30%) 적용 검토를 건의할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!