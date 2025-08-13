[사사건건] 이재명 정부 노동 정책은? 김영훈 장관에게 듣다

■ 방송시간 : 8월 13일(수) 16:00~17:00 KBS1■ 진행 : 김용준 기자■ 출연 : 김영훈 / 고용노동부 장관◎김용준: 이재명 대통령이 산업재해와의 전쟁을 선포하면서 고용노동부 장관에게는 직을 걸라면서 산재 공화국이라는 오명을 뿌리 뽑기 위한 강력한 의지를 내비쳤습니다. 또 안전 미비 사업장을 신고하면 파격적인 포상금도 검토하라고 지시했는데요. 반복되는 산재는 당연히 처벌해야겠지만 동시에 산업 현장의 구조적인 문제를 외면하고 처벌로 강화하는 거 아니냐는 우려도 나옵니다. 김영훈 고용노동부 장관 모시고 관련 이야기 나눠봅니다. 어서 오십시오.▼김영훈: 안녕하세요, 반갑습니다.◎김용준: 네, 반갑습니다. 장관 되시기 전에 일단 철도 기관사로 현장에 계셨고 지명 당일에도 열차 운행을 하셨습니다.▼김영훈: 그렇습니다.◎김용준: 취임하시고 서 있는 자리가 달라지면 풍경이 달라진다는 말씀을 하셨는데, 일단 이 얘기부터, 그러니까 이거는 어떻게 지금 달라지고 있는 건가요?▼김영훈: 저는 오랫동안 노동 운동을 하면서 노동자의 권리를 요구하는 입장이었습니다. 그런데 장관으로 지명받고 나서 이제 나랏일을 책임져야 하는 국무위원의 한 사람으로서...◎김용준: 그렇습니다.▼김영훈: 권한을 가지고 노동자의 권리를 보호하는 입장에 있습니다. 서 있는 자리는 달라졌지만, 노동의 눈으로 세상을 보는 건 동일합니다.◎김용준: 노동의 눈으로 세상을 보는 것은 동일하다. 요즘 매주 현장 나가시죠?▼김영훈: 네, 그렇습니다.◎김용준: 지금 산업재해 현장이나 이런 우려가 있는 곳을 어떻게 선정해서 찾아나가시는지, 또 현장에서는 주로 무엇을 보려고 노력하시는지 궁금합니다.▼김영훈: 현재 대통령께서 말씀하신 산재왕국의 오명을 벗기 위해서 우리 부가 안전한 일터 프로젝트를 지난달부터 진행하고 있는데요. 전국의 위험 개소 2만 6000곳을 300명 근로감독관이 불시 점검을 하고 있습니다. 이를 통해서 제가 얻고자 하는 것은 과연 반복되는 이 중대 재해가 어떤 관행과 의식으로부터 시작되는가, 그 실제 현장은 어떤가를 알고 싶은데요. 노동자들의 의견을 듣는 것과 함께 또 사업주들의 의견도 듣고 있습니다. 국민주권 정부에서의 정책은 바로 현장에서부터 시작된다고 대통령께서 강조하시는데요. 그동안 정책이라는 것이 어떻게 보면 원청 대기업과 중앙 정부안에서 많이 이루어지지 않습니까?◎김용준: 그렇습니다.▼김영훈: 하지만 사고는 끝단에서 일어납니다. 왜 사고는 끝단에서 일어나는가를 알고 싶습니다.◎김용준: 그런 의미에서 지금 말씀하신 것처럼 근로감독관들이 매일 현장을 나가서 불시 점검을 하고 있고, 그러면 구체적으로 현장에 나가서 어떤 부분을 들여다보라고 주문을 하시는지도 궁금하고, 만약에 미흡한 부분이 식별이 되고 보고가 됐다. 그러면 어떤 조치를 하려고 노력하고 계세요?▼김영훈: 제가 지금 세 번째, 3주 차 나갔습니다. 첫 번째로는 한 건설업체, 큰 건설업체는 아니었습니다. 하지만 관급 공사를 하는 건설업체에 갔는데요. 우리 사고의 가장 큰 뼈아픈 부분은 산재 사망률도 높지만 사고의 대부분이 추락, 끼임, 부딪침, 이런 후진국형 사고거든요. 특히 추락 사고가 너무 심각한데요. 왜 이렇게 우리 노동자들이 낙엽처럼 떨어지는가, 한 소설가도 그렇게 한탄을 했는데. 이 추락 사고를 방지하기 위해서는 기본적으로 안전 난간이 있어야 되고 안전 고리가 몸에 부착돼 있어야 되는데, 이러한 기본적인 것들이 잘 안 지켜지고 있거든요. 제가 그 원인을 봤더니 원청에서 그런 예산들을 충분히 확보하지 못하니까 영세한 업체에서는 그것을 설치를 못 하는 것도 있고 또 하나 중요한 문제는 공기 단축 때문에...◎김용준: 그렇죠.▼김영훈: 무리한 공사를 합니다.◎김용준: 기후도 지금 오락가락하다 보니까 공기를 더 단축시켜야 돼요.▼김영훈: 그렇기 때문에 기업 입장에서, 제가 또 기업의 입장에서, 아까 앵커께서도 말씀하셨지만, 너무 이거 기업을 옥죄는 거 아니냐고 하시는데요. 제가 다니면서 현장 목소리를 듣는데, 기업 입장에서는 공기를 너무 타이트하게 해놓으면 그 공기에 맞추기 위해서 어쩔 수 없이 또 무리한 작업을 한다는 호소도 들었습니다. 그래서 이번 기회에 기업의 또 어려움이 무엇인지도 같이 검토해가지고 노동자 입장에서 또 기업 입장에서, 특히나 하청, 아래 단위에서 사실 따지고 보면 힘없는 부분에서 가장 위험한 일들을 하는 것인데요. 이분들의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.◎김용준: 아까 추락 사고 말씀하셨는데 저도 현장을 이렇게 지나다니면서 보면 떨어지면 죽습니다라는 되게 당연한 문구가 이렇게 게시가 돼 있어요. 그것도 여러 나라 언어로, 또 외국인 노동자가 많기 때문에.▼김영훈: 맞습니다.◎김용준: 그런 부분들 주로 많이 살펴보고 계시고. 오늘 오시기 전에 국정기획위원회가 대국민 보고에서 산재 사망 사고를 2030년까지 OECD 평균 수준으로 낮추는 목표를 제시를 했는데, 국정위에서 관련 분야 관련해서 어떤 부분이 강조가 되던가요?▼김영훈: 저는 이재명 정부가 지난 정부와 다르게 GDP, 경제 성장률, 국가 가치의 척도였습니다. 이제는 산재 사망률이 국가의 격을 나타내는 하나의 중요한 지표로 등장했다는 점을 말씀드리고 싶습니다. OECD 평균은 1만인 사망률이라서 1만 명 중 돌아가시는 분이 0.29, 저희들은 0.39입니다. 이웃나라 일본은 0.12입니다. 만약 우리가 선진국이라면 최소한 0.1을 낮춰야 되는데요. 이 0.1을 낮추기가 너무나 힘듭니다. 하지만 이재명 정부에서 이러한 의지를 가지고 범정부적으로 대책을 세우기 때문에 그 목표 반드시 달성하겠습니다.◎김용준: 지금 이런 현장 점검들이 한 3주 정도 계속하고 계신데, 실제 기업의 어떤 노동 여건을 개선하도록 하는 데 짧게나마 효과가 좀 보이는 게 있나요?▼김영훈: 불시 점검으로 저희가 얻고자 하는 것은 정책 수립에 또 현장 의견을 듣는 것도 있지만 계도하는 것도 있고 같이 컨설팅해 드리는 것도 있습니다. 또 점검이 불시에 이루어진다는 것은 언제라도, 이제 대통령께서 계속 강조하시는 것이 반복되는 거. 일회성, 면피용, 안 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 예방을, 사고를 예방하고 안전사고를 줄이기 위해서는 반복적으로 귀찮더라도 계속해서 지속적으로, 대통령 표현대로 폭탄 떨어진 곳에 또 떨어진다는 각오로 또 가고 또 가고 해야만 우리의 조그마한 의식도 바뀌고 관행이 바뀌는데요. 가장 중요한 것은 돈보다 생명입니다. 사람 목숨을 비용으로 생각하는 이 문화 바꿔야 됩니다. 그런 것들도 같이 국민들에게 알리고 싶습니다.◎김용준: 계도하는 목적도 분명히 있으시다고 말씀하셨고요. 포스코 enc 얘기 잠깐 해보겠습니다. 지금 올해에만 노동자 4명이 산재로 사망하면서 지금 사회적 문제가 커졌고 그리고 기업 대표가 나서서 모든 공정을 멈추고 안전이 확실해진 다음에 그다음에 공정을 재개하겠다고 해서 변화가 될까 기대를 했는데 공정 재개 첫날에 곧바로 또 사고가 났습니다. 지금 경찰 노동부가 지금 어제 강제 수사에 착수한 것으로 알고 있는데 시공사인 포스코 이앤씨하고 하청업체인 LT 3부 등을 압수수색도 했고요. 사고 원인 조사에서 지금 노동부가 경찰관을 들여다보는 부분은 어떤 부분인가요▼김영훈: 먼저 너무 안타깝습니다. 포스코 이앤씨 차원에서도 정말로 자신들 입장에서도 안타까울 거고요. 하나 다행스러운 것은 8월 4일 발생한 재해에서 미얀마 노동자가 의식을 회복했다는 소식 어제 들었습니다. 다시 한번 쾌유를 빕니다. 가족들에게도 위로의 말씀을 드립니다. 저희들이 들여다보는 것은 중처법 위반 여부인데요. 중대재해처벌법입니다. 중대재해처벌법은 기업에서 일부 오해하신 것처럼 중대 사고가 발생했다고 해서 다 기소되는 건 아닙니다. 하지만 저희들이 들여다보는 것은 막을 수 있는 사고였는가 안전조치 예방 조치를 했던가 했음에도 불구하고 사고가 났다면 그 원인은 무엇인가 이런 것들을 들여다볼 생각입니다.◎김용준: 지금 사고 원인 규명 책임에 따라서 포스코 이앤씨의 어떤 조치가 이루어질지도 주목을 하고 있는데 대통령께서 그런 얘기를 했습니다. 건설 면허 취소, 공공 입찰 금지 같은 강력한 제재 방안도 검토하라는 지시도 있었는데 이것도 관계에서 들여다보고 계시죠?▼김영훈: 대통령께서는 10대 경제 강국 문화 강국에서 산재 왕국이라는 말이 병립할 수 있는가를 질문하고 계십니다. 어떻게 문화 왕국과 산재 왕국이 같이 가는. 최고의 문명국가에서 이렇게 사람의 목숨이 하찮게 여겨져서는 안 된다라는 것이 대통령의 생각이시고요. 또 한편 강력한 제재를 하라고 하는 것은 기업하는 분들 입장에서 이걸 비용으로 생각하는 건 아닌가 그렇다면 이거에 산재사고가 났을 때는 그보다 더 큰 비용이 든다는 것을 어떤 제도적으로 마련해야 근본적으로 어떤 변화가 있지 않겠나 이런 말씀이십니다. 예를 들자면 예를 들자면 지금 현재 우리 산업법상으로는 동시에 두 분 이상 사망을 했을 때 국토부에 건설업체의 면허 영업정지 등을 요청할 수 있는데 동시에 두 분 이상 사망. 이 제도 바꾸려고 합니다. 왜냐하면 한 분이 지난달에 돌아가시고 또 한 분이 이번 달에 돌아가시면 요건이 안 되지 않습니까? 동시에 두 분이 아니기 때문에 그래서 일정 기간 몇 분 이상 초과하게 된다면 바로 영업정지에 들어갈 수 있도록 제도도 개선할 생각입니다.◎김용준: 그 제도 개선은 지금 추진을 하고 있는 단계...▼김영훈: 국토부하고 범정부 차원에서 검토 중에 있습니다. 그리고 빠른 시일, 9월 중으로 산업안전 대책 종합대책을 마련할 생각입니다. 과거 우리나라가 한창 중진국에서 선진국으로 나아갈 때 경제개발 5개년 계획도 있었습니다. 이제는 산재 예방 5개년 계획도 세울 시점이라고 생각합니다. 그래야 진정한 선진국이 된다고 생각합니다. 일부에서도 너무 기업을 옥죄는 것 아니냐라고 말씀하시는데 제가 금명간 건설업계 CEO들과 같이 간담회도 하면서 아까 말씀드렸던 정말로 건설업계의 어려움이 무엇인지 같이 토론하고 정말로 이번 기회에 산재 왕국이라는 오명 벗어야 됩니다. 그래야 진정한 문화 강국 선진국으로 갈 수 있습니다.◎김용준: 그런 것 같아요. 말씀 들어보면 노동부가 이렇게 강력하게 어떤 관련된 행정조치를 추진한다고 해서 그것이 곧 기업을 못살게 굴고 옥죄는 그런 조치는 아니다 그런 부분들을 좀 이렇게 소명하고 또 해소할 수 있는 계기를 금연 간에 마련하신다는 말씀인 것 같고 그런데 또 지난 8일에는 DL이앤씨 공사 현장에서 일하던 노동자가 추락해서 말씀하신 것처럼 숨지는 사고가 발생했는데 추락 방지용 안전고리를 하지 않았던 것으로 알려졌습니다. 지금 기본적인 안전 조치 그거 하나 거는 거 이루어지지 않아서 발생하는 이런 후진국형 사망 사고 원인으로 건설 현장의 하도급 관행도 지금 언급이 됐는데 이재명 대통령도 어제 국무회의에서 이 내용을 언급했는데 잠깐 듣고 말씀 이어가겠습니다.<녹취> 이재명 / 대통령건설 현장은 누차 하도급, 재하도급 이게 또 원인이잖아요. 하도급이 반복되면서 자꾸 실제 공사비가 줄어들다 보니까 나중에는 전체 원 공사비의 절반 가까운 수준으로 떨어진다고 합니다. 안전 조치를 할 수가 없죠. 위험한 작업은 하청을 두거나 외주를 준다, 이것도 결코 바람직하지 않은 일이죠. 책임은 안 지고, 이익은 보겠다고 하는 것 옳지 않죠. 관련법을 개정해서라도 이런 후진적인 산재 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 되겠습니다.◎김용준: 지금 하도급을 주고 또 재하도급을 주고 하면서 안전은 소홀하게 되는 현실들도 지적하셨고 또 하나가 지금 위험의 외주화까지 지적을 했다고 들었는데 그 부분 부연 좀 들어보겠습니다.▼김영훈: 대통령께서는 지금 현행법상 재하도급 재하도급이 불법이 되어 있는데 왜 이게 안 지켜지느냐를 한탄하십니다. 지키지 않을 법이면 없애는 게 낫지, 지키는 사람 손해 보고 어기는 사람이 이득 보는 것은 반드시 이번에 근절해야 된다 이런 말씀이신 거고요. 특히 위험의 외주화와 관련해서는 위험하고 어려운 일을 아래로 아래로 내리는 거 금지해야 되는데 예컨대 광주에서 또 아파트 붕괴 사고 나지 않았습니까? 그게 원청에서 하청, 하청에서 재하청 내려가니까 원래 100을 줬다면 밑에는 40도 안 되는 예산으로 무리하게 공사하다 보니까 이런 일이 벌어졌고, 위험한 일은 또 아래로 내리고 그걸로 원청이 이득을 본다면 이런 구조는 이번에 바꿔야 된다는 거고요. 그래서 차제에 어제그저께부터 국토부와 우리 노동부가 합동으로 50일 동안 불법 하도급 근절을 위한 단속에 나갔고요. 아까 안전고리 같은 거, 그거 하나 걸면 되는데 이것도 지금 저희들이 8월 중으로 119와 같은 온라인 앱으로 신고할 수 있는 플랫폼을 개설합니다. 그랬을 때 대통령께서 언급하신 것은 만약에 그런 것들, 발견됐을 때 만약에 제보를 하면 포상하는 것도 하고요. 가림막 설치도 있습니다. 가림막 설치도 좀 투명하게 하면 어떨까, 이런 제안도 있습니다. 안쪽에서 무엇이 벌어지는 물론 가림막이 혐오처럼 보이니까 좋은 것도 있지만 좀 더 공사가 투명하게, 시민들에게 투명하게 해서 안전한 일터가 만들어져야 되고. 거듭 말씀드립니다마는 안전한 일터를 만드는 것은 결국 기업 옥죄기가 아니고 노사 공동의 이익이고 나라의 격을 높이는 일이라고 생각합니다.◎김용준: 그런 제보가 갔을 때 포상도 당연히 중요하겠지만 또 내부에서 제보했을 때 그 사람들을 보호할 수 있는 장치도 필요한 것 같습니다.▼김영훈: 보호해야 됩니다. 네.◎김용준: 지금 또 이 대통령이 그런 얘기를 최근에 하셨더라고요. 모든 산업 현장의 사망 사고는 소위 말해서 직보해라라는 얘기를 하면서 또 단체 대화방도 퍼졌다는 얘기도 들었는데 현재 이 관련해서 진행 상황은 어떻게 진행되고 있나요?▼김영훈: 대통령께서 직보 방을 만들려고 하는 건 정말 때로는 참 주무부 장관 송구한 일입니다. 왜냐하면 사고가 24시간 납니다. 어쩌면 오늘도 두 분은 퇴근하지 못했을 수도 있습니다. 이걸 막아야 되는데 대통령께서 지금 24시간 자기에게 보고를 하라고 하십니다. 새벽이고 밤이고, 실시간으로 보고하라고 하는 것은 그만큼 산재 근절의 의지를 강력하게 보이시는 것이고요. 지금 현재 방이 개설되어서 사과 중대재해가 발생되면 바로 대통령에게 보고되고 있습니다. 낮밤 없이 보고를 받고, 낮밤 없이 지시를 하십니다. 그만큼 대통령의 관심은 일회성이 아닙니다.◎김용준: 지금 저희가 계속 말씀 나누면서 중간중간 언급도 하셨습니다마는 한번 여쭤보겠습니다. 그런 우려가 있어요. 이 대통령이 산업재해를 기업의 안일한 인식이 낳은 인재로 규정한 것은 타당한 지적이지만, 구조적인 문제를 외면하고 처벌만 강화하는 것은 산재 근절이 어렵지 않느냐. 동시에 더 우려되는 부분이 이 대통령이 공개적으로 소위 말해서 이렇게 엄포를 놓으면 기업들이 지나치게 겁먹고 위축될 수 있다. 이런 부분에 대해서는 어떤 복안을 갖고 계세요?▼김영훈: 이재명 정부의 노동 정책은 친노동이 반기업이 되는 것이 아니고 친노동이 친기업이 될 수 있다는 것을 입증하는 것입니다. 어떻게 보면 특정 기업을 언급하는 것이 기업으로서는 상당히 부담스러울 수도 있다고 생각됩니다. 하지만 대통령의 국정 철학은 사람 목숨 귀하게 생각해야 되고 그런 것들을 국정의 최고 책임자가 앞서서 나가지 않으면 우리 오래된 문화 바뀌지 않는다는 겁니다. 일례로 불법 하도급 금지가 법이 몇 년째 제정되어 있는데 왜 이게 근절되지 않는가, 이대로 그대로 둔 채 과연 우리는 문화 선진국 복지국가라고 말할 수 있는가라고 하는 말씀이기 때문에 일부 기업에서 좀 불편함이 있더라도 이건 감내하고 이겨내야 됩니다. 그래야만이 한 걸음 더 나아갈 수 있습니다. 이대로 문제를 덮어두고 가서는 안 된다고 생각합니다. 이번 기회에 노사 정부가 합심해 가지고 정말 안전한 대한민국, 제가 이웃 나라 일본, 우리가 한일 축구 하면 그렇게 열광하는데 산재 예방률에 대해서도 우리가 경쟁해야 되지 않겠습니까? 그렇게 해서 안전한 나라 만들고 싶습니다. 그러면 기업 브랜드도 올라갑니다.◎김용준: 그렇죠.▼김영훈: 우리나라 글로벌 기업으로 나가면 산재 예방률 높은 나라라고 하는데 외국의 수주가 되겠습니까? 정말로 한국 건설기업 업체의 안전한 건설업체가 되는 것이 기업 경쟁력 높아지는 길입니다.◎김용준: 그래서 친노동, 반기업이 아니라 친노동 친기업의...▼김영훈: 친기업이 될 수 있습니다.◎김용준: 정책이 될 수도 있다라는 말씀이시고요. 노란봉투법 얘기 잠깐 좀 해보겠습니다. 지금 장관님께서는 노란봉투법으로 불리는 노조법 2·3조 개정 법안을 진짜 성장법이라고 강조를 하셨습니다. 이 개정이 필요한 이유 또 진짜 성장할 수 있는 법이다라고 강조하신 이유도 들어보겠습니다.▼김영훈: OECD가 우리나라 저성장, 지금 1%, 어쩌면 마이너스 성장이 될지도 모르는 데 대해서 수년 전부터 한국 경제의 가장 큰 문제는 양극화라고 했습니다. 이 양극화 문제 해결하지 못하면 저성장 늪에서 빠져나오지 못하는데요. 그래서 제가 진짜 성장법이라고 이야기한 것은 노조법 2·3조 개정은 원하청 간의 교섭의 문을 여는 것입니다. 하청 노동자의 실질적인 지배력을 가지고 있는 원천과 하청 노동자가 교섭하게 함으로써 원하청 간의 격차를 해소하는 법인데요. 그렇기 때문에 성장 동력으로 갈 수 있다는 것이고 또 하나 중요한 것은 하청 노동자의 근로 조건이 좋아지는 것이 원청의 결코 해가 아닙니다. 지금 글로벌 시장 경제에서도 공급망법, 공급망 실사법, 미국의 공동 사용자법, 이런 것들은 하청과 원청이 수평적 리더십을 구축함으로써 산업 생태계 전체의 경쟁력을 높이는 거거든요. 언제까지 수직적 관계로서 우리가 1등 국가로 갈 수 없기 때문에 하청 노동자들의 노동 조건을 올리는 것이 원청에게도 도움이 된다는 측면에서 이게 진짜 성장법이라고 명명하고 싶습니다.◎김용준: 오늘 송경식 경영자총협회 회장도 만나시고 오신 걸로 알고 있는데 비공개 회동에서 두 분은 어떤 얘기를 나누셨는지 간략한 말씀 좀 가능할까요?▼김영훈: 네, 비공개로 오전에 조찬 했습니다. 그 이유는 경영계에서 많이 걱정하고 있다고 들었습니다. 그리고 경총에서도 반대 의견 전면적인 반대라기보다는 여러 가지 수정 의견들을 갖고 계신 걸로 알고 있고 그래서 제가 주무장관으로서 기업의 어려움 경청하고 싶었습니다. 비록 공개하지 않은 이유는 다른 이유가 있어서 그런 게 아니고 제가 그런 목소리를 듣겠다는 거고 오늘 경총 회장님의 여러 의견을 경청했습니다. 그리고 앞으로도 유럽상의든 암참. 또 철강 제조업 CEO 등 기업하는 분들하고 많은 대화 나누고 싶습니다.◎김용준: 지금 제가 조금 더 쉽게 여쭤볼게요. 그런 얘기를 합니다. 결국 이 노란봉투법 때문에 계속해서 파업. 노사 분쟁. 이런 게 늘어나서 기업이 1년 내내 교섭하느라 사업을 제대로 못 할 수 있다 이런 우려도 일부 있는데 혹시 이 우려에 대한 안전장치 같은 게 마련돼 있나요?▼김영훈: 그런 우려가 있는 걸로 알고 있는데 입장의 차이는 있을 수 있어도 사실 관계의 오해는 안 했으면 좋겠습니다. 저는 지나친 균열이라고 생각합니다. 지금 우리나라 노조 조직률 13%에 불과하고요. 그것도 300인 미만 50인 미만 사업장의 노조 조직률이 극히 미비합니다. 그런데 노조가 하루아침에 불처럼 일어나 가지고 1년 12달 교섭할 것이다? 현실에서는 맞지 않고요. 또 하나. 노동자들은 힘을 합치는 게 유리하지, 개별적으로 각개 격파당하는 거가 결코 유리하지 않을 것입니다. 그렇기 때문에 1년 12달 교섭만 할 것이다라는 그런 기후라고 말씀드리고요. 파업 공화국 될 것이라고 말씀하시는데 하청에서 계속 파업할 것이다? 노조법 개정 안 되더라도 현행법으로도 하청노조가 하청업체하고 교섭 결렬되면 파업할 수 있습니다. 그런데 교섭 결렬되는 가장 큰 이유가 뭡니까? 거제 통영 조선소에서 일어났던 것처럼 하청업체 사장도 하청 노동자들의 요구를 들어주고 싶어도 기성금이 안 올라가는데 지불 능력이 안 높아지는데 자기는 들어줄 수 없는 처지에 있지 않습니까? 이럴 때 원천과 어떤 문제들이 해결된다면 중간 업체에 낀 입장에 있는 분이 그렇게 나쁠 이유는 없는 것이고 특히나 중요한 중대재해와 관련해서 하청 노동자들에게서 다 중대 재해가 발생되는데 원하청 간의 교섭. 특히 이번 판례들을 보면 노동 안전과 관련해서는 원하청이 교섭하라는 거잖아요. 그렇게 해서 안전 체계를 구축하는 게 원청에 결코 손해가 아닐 것입니다.◎김용준: 마지막으로 저도 물론이지만, 일하는 국민이 모두 누구나 다 노동자라고 할 수 있습니다.▼김영훈: 맞습니다.◎김용준: 그런 면에서 모두의 권익을 책임지는 자리에 계신 거라고 저는 생각하는데 마지막으로 꼭 하고 싶은 말씀이 있으시다면 시청자분께 말씀해 주시죠.▼김영훈: 노란봉투법이 어떤 분들은 그래도 노조하는 사람들만의 법 아니냐... 대다수의 국민들은 정치권이나 경총이나 이런 데 논란은 뜨겁지만 자신의 일과 무관하다고 생각할 수 있습니다. 노란봉투법 이후에는 바로 권리 밖 노동자들. 노조조차 하기 어려운 평범한 우리 이웃들을 위해서 이들을 보호할 수 있는 두터운 보호막과 함께 제도 개선해 나갈 생각입니다. 모든 일하는 시민들을 대표하는 노동부가 되고 싶습니다.◎김용준: 오늘도 입고 오신 거 보니까 정장이 아니라 산업안전 감독관이라는 이런 점퍼를 입고 오셨는데 그것도 이 현장에 항상 답이 있다는 생각으로 입고 다니시는 건가요?▼김영훈: 이 방송 나가고 어디 불시 점검 나갈지도 몰라서 입고 다닙니다.◎김용준: 네, 잘 들었습니다. 고용노동부 김영은 장관과 관련 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다.▼김영훈: 네, 감사합니다.◎김용준: 수도권 곳곳에 시간당 100mm가 넘는 극한 호우가 쏟아졌습니다. 내일 오전까지 이런 일이 반복될 수 있다고 하니까 각별한 주의가 필요하겠습니다. 8월 13일 수요일 사사건건은 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.