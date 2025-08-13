국제

‘39% 관세 폭탄’ 스위스, 중립국 지위 흔들

입력 2025.08.13 (16:37) 수정 2025.08.13 (16:37)

미국 트럼프 행정부로부터 39% 고율 관세가 부과된 스위스가 오랜 영세중립국 지위를 놓고 심각한 고민에 직면했다는 진단이 나왔습니다.

미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 현지시각 12일 이번 미국의 관세 폭탄을 계기로 스위스가 중립국으로서의 위상이 심각히 흔들리고 있다는 평가가 스위스 안팎에서 나오고 있다고 보도했습니다.

미국은 지난 7일부터 스위스 제품에 39% 관세를 부과하고 있는데, 이는 세계에서 가장 높은 수준의 관세율 중 하나로, 시계·초콜릿·제약·기계 등 스위스의 주력 수출산업에 심각한 타격이 되고 있습니다.

스위스는 유럽 한복판에 있지만, 주변 유럽연합(EU) 국가들이 15%라는 관세율을 적용받은 것과 비교할 때 매우 높은 수준입니다.

스위스 기업들은 생산기지를 미국이 상대적으로 낮은 관세를 매기는 다른 나라들로 재배치하는 방안을 검토 중입니다.

이번 미국발 관세 폭탄 사태는 스위스가 강대국들의 틈바구니에서 찾아내 오래 유지해온 독자적 영세중립국 전략이 이제는 리스크로 작용할 수 있음을 보여주는 일로 평가됩니다.

스위스는 1815년 빈 회의에서 중립국으로 인정받은 최초의 국가로, 국가방어를 제외한 전쟁 참여를 금한 대신에 강대국들로부터 독립과 영토보전을 보장받았습니다.

사회민주당 부총재인 욘 풀트 의원은 “스위스는 더 이상 전처럼 강대국 블록 사이를 항해할 수 없다.”고 말했습니다.

스위스 취리히대의 슈테파니 발터 교수도 “중립성이 모든 안보 위협으로부터 우리를 지켜준다는 것은 신화일 뿐”이라고 지적했습니다.

이번 관세 사태를 계기로 스위스 내에서는 EU와 더 긴밀한 관계 구축을 요구하는 목소리가 스위스 내에서 힘을 얻고 있습니다.

스위스의 중립국 지위는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후에도 논쟁의 중심이 된 적이 있습니다.

스위스는 국제사회의 압박에 EU의 대(對)러시아 제재에 동참했는데, 이는 기존 유엔 제재 의무를 넘어선 조치로 스위스의 오랜 정치 중립성이 흔들린 사례로 평가됐습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
양민효
양민효 기자

