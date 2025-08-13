금융위, 신임 금감원장에 이찬진 변호사 제청
입력 2025.08.13 (16:55) 수정 2025.08.13 (17:05)
신임 금감원장으로 이찬진 제일합동법률사무소 변호사가 내정됐습니다.
금융위원회는 13일(오늘) 임시 금융위를 열고, 이복현 전 금융감독원장 후임으로 이찬진 변호사에 대한 제청을 의결했습니다.
금감원장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명합니다.
이 변호사는 이재명 대통령의 사법연수원 동기로, 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 부회장을 지냈습니다.
이 대통령의 공직선거법 위반 사건 등에서 변호를 맡았으며, 대통령 직속 국정기획위원회 사회1분과장을 맡았습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
