재정 절약 간담회…이 대통령 “국가 예산 투명하게…복지 신청주의 바꿔야”

이재명 대통령은 국가 예산 자료를 투명하게 공개할 것을 지시했습니다.



이 대통령은 오늘(13일) 오전 대통령실에서 ‘나라 재정 절약 간담회’를 주재하고 “국가 예산 집행 자체가 비밀도 아니고 공개하는 데 문제가 없으면 해야 한다”며 이같이 말했습니다.



그러면서 “확정된 건 다 공개하도록 하겠다”고 약속했습니다.



이 대통령은 “예산의 효율성, 우선순위를 조정한 경우 찾아내 반영이 되면 포상하는 제도가 있냐”며 “일단 시작한 사업을 조정하는 게 정말 어렵다, 그걸 지금부터라도 찾아내야 한다”고 말했습니다.



한편 기재부는 지출 구조조정을 통해 27조 원을 절감했다고 오늘 간담회에서 보고했습니다.



유병서 기재부 예산실장은 “재량지출 25조 원, 의무지출 2조 원 수준을 절감했다”며 “구조조정 대상 7천 개 중 4분의 1 수준인 4,400개 사업을 감액하고 폐지 사업도 2025년 200여 개에서 이번에 1,300개 정도 폐지하고 구조 전환했다”고 발표했습니다.



이 대통령은 SOC(사회간접자본) 예산과 관련해 “정치적 요소가 꽤 있는데 거기에 많이 휘둘리지 않도록 (해달라)”며 “정치인들 입장에서는 최대 과제고 등쌀이 보통이 아니다, 저를 믿고 조금 버텨보라”고 주문하기도 했습니다.



또 ‘친일파 재산 1,500억 원이 아직 환수되지 않았다’는 지적에 이 대통령은 “별도로 챙겨 달라”고 지시했습니다.



■ “‘복지 신청주의’는 잔인…‘자동지급 전환’ 검토”



이 대통령은 각종 지원금 등 복지사업을 대상자가 신청해야만 받을 수 있는 현행 제도에 문제가 있다며 대상자에게 자동 지급하도록 원칙을 변경하는 방안을 검토하라고도 지시했습니다.



이 대통령은 “신청주의는 매우 잔인한 제도 아니냐”며 “신청을 안 했다고 안 주니 지원을 못 받아서 죽고 그러는 것”이라고 지적했습니다.



그러면서 “정부가 국민을 위해 지출할 때 대상자가 정해지는데 왜 굳이 신청 제도를 운영하느냐”며 “정보화 사회라 다 알고 있는데 쫙 지급하고 안 받겠다는 사람은 반납하면 되는데 왜 굳이 신청하게 해서 행정력을 낭비하느냐”고 반문했습니다.



김용범 대통령실 정책실장은 “기본적으로 찾고 지급하는 노력을 정부가 책임지도록 하고 본인이 거절하는 특별한 사정이 있으면 지급을 안 하는 것으로 하면 굉장한 대전환”이라며 “부처와 함께 검토하겠다”고 말했습니다.



간담회에서는 복지예산 지출 조정안도 논의됐습니다.



우석진 명지대 교수는 아동 대상 현금 지원 사업이 파편화돼 있는 문제를 지적하며 ‘아동 기본소득’으로 통폐합이 필요하다고 밝혔습니다.



이 대통령은 이런 제안에 대해 “훌륭하다”며 “쪼개서 해 놓으니 저도 통장 이름을 기억 못 하겠다, 정권이 바뀌면 통장 이름도 바뀌는데 앞으론 그러지 말자”고 말했습니다.



그러면서 “공급자 중심으로 돼 있는 파편화, 분절화해 있는 것들을 수요자 중심으로 통합하자는 것은 정말 좋은 이야기”라고 말했습니다.



