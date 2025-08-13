KBS전주 광복 80년 라디오 특집 5부작 ‘열일곱 살 서국정의 일기, 1944’

광복 80년을 맞아 KBS 전주방송총국이 제작한 라디오 다큐멘터리 5부작 '열일곱 살 소녀 서국정의 일기, 1944'가 절찬리에 방송되며 화제를 모으고 있습니다.



지난해 익산 시민 기록물 공모전에서 최우수상을 받은 '서국정의 일기'를 통해 일제강점기 여고생의 시선으로 당시 학교생활의 실상을 엿볼 수 있습니다.



1944년부터 이듬해 1월까지 정읍공립여고 2학년이던 서국정이 쓴 일기는, 학교 사상 통제와 병영화 교육, 강제 노동의 참상 등 당시 식민지 조선의 현실을 조명했습니다.



'서국정의 일기'는 하루도 빠지지 않고 모두 일본어로 썼고, 아들인 이만천(전 KBS PD)가 독학으로 배운 일본어를 바탕으로 한자한자 번역해 다시 한글로 옮겨 적었습니다.



이번 특집은 제1부 '검열받는 일기'를 시작으로 제2부 '황국식민화, 일본 여성 만들기', 제3부 '학생 노동', 제4부 '군국의 어머니', 제5부 '연착' 순으로 편성됐습니다.



8월 11일(월)부터 광복절인 15일(금)까지 닷새간 매일 오전 8시 30분, KBS 제1라디오를 통해 차례로 송출 중이며, 유튜브 'KBS 전주'를 통해 다시 들을 수 있습니다.



-기획·연출:함윤호/글·구성:김로연/자문:이만천



다시보기 https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxdPCOul2TBlMaQf03vasZTTNTQ0_HE5



