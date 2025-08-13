전주

“용인 반도체 산단과 지방 RE100 산단 동시 추진은 모순”

입력 2025.08.13 (17:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국정기획위원회가 '대한민국 진짜 성장을 위한 전략 보고서'에서, 경기 용인 반도체 국가산업단지와 지방 'RE 100' 산업단지를 동시에 조성하겠다고 밝힌 것은 모순이라는 주장이 나왔습니다.

송전탑 건설 백지화 전북 대책위원회는, 전국의 모든 재생에너지와 강원도의 석탄발전, 그리고 원전 전기까지 끌어와야 할 만큼 막대한 전력을 소비하는 용인 반도체 국가산단 계획을 그대로 추진하면, 비수도권 지역에서 생산한 전기를 수도권으로 끌어가는 중앙집중식 전력 체계가 고착화할 것이라고 우려했습니다.

대책위는 지역균형발전과 정의로운 에너지 전환을 실현하려면, 당장 '에너지 블랙홀' 용인 반도체 국가산업단지 계획을 잠정 중단하고 'RE 100' 산업단지와 연계한 국가전략산업 최적지를 재선정하는 공론화 작업을 시작해야 한다고 주장했습니다.

대책위는 또, 지역분산형 에너지 체계 구축을 우선 순위로 놓고 'RE 100'을 달성하려는 전력 다소비 기업이 에너지 생산지로 올 수 있는 정책을 수립하라고 촉구했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “용인 반도체 산단과 지방 RE100 산단 동시 추진은 모순”
    • 입력 2025-08-13 17:03:22
    전주
국정기획위원회가 '대한민국 진짜 성장을 위한 전략 보고서'에서, 경기 용인 반도체 국가산업단지와 지방 'RE 100' 산업단지를 동시에 조성하겠다고 밝힌 것은 모순이라는 주장이 나왔습니다.

송전탑 건설 백지화 전북 대책위원회는, 전국의 모든 재생에너지와 강원도의 석탄발전, 그리고 원전 전기까지 끌어와야 할 만큼 막대한 전력을 소비하는 용인 반도체 국가산단 계획을 그대로 추진하면, 비수도권 지역에서 생산한 전기를 수도권으로 끌어가는 중앙집중식 전력 체계가 고착화할 것이라고 우려했습니다.

대책위는 지역균형발전과 정의로운 에너지 전환을 실현하려면, 당장 '에너지 블랙홀' 용인 반도체 국가산업단지 계획을 잠정 중단하고 'RE 100' 산업단지와 연계한 국가전략산업 최적지를 재선정하는 공론화 작업을 시작해야 한다고 주장했습니다.

대책위는 또, 지역분산형 에너지 체계 구축을 우선 순위로 놓고 'RE 100'을 달성하려는 전력 다소비 기업이 에너지 생산지로 올 수 있는 정책을 수립하라고 촉구했습니다.
김종환
김종환 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.