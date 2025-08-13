광주 도심 차량 4대 추돌사고…8명 경상

사진 제공 : 광주 북부소방서 사진 제공 : 광주 북부소방서

오늘(13일) 오후 2시 45분쯤 광주광역시 북구 중흥동 북구청 앞 사거리에서 택시 한 대가 앞서가던 승용차를 들이받았습니다.사고 충격으로 승용차와 택시가 신호 대기 중이던 다른 차량들을 들이받는 등 차량 4대가 잇따라 추돌했습니다.이 사고로 70대 택시 운전기사 등 차량 운전자와 동승자 8명이 경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.경찰은 운전자들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.