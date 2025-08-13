영상K

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동 [지금뉴스]

입력 2025.08.13 (17:19)

무릎 바로 아래까지 오는 장화를 신은 시민이 세차게 밀려드는 빗물을 뚫고 조심조심 걷습니다.

영상을 올린 글쓴이는 "이러고 지하철역 갔더니 운행 중지라더라. 나도 힘들다"라고 썼습니다.

오늘(13일) 수도권에 내린 집중 호우로 경기 북부 지역에선 경의·중앙선 등 일부 구간 전동열차 운행이 중단돼 시민들이 불편을 겪었습니다.

인천에도 폭우가 쏟아지면서 지하철 1호선과 인천 지하철 1호선 일부 구간에서 운행에 차질을 빚었습니다.

인천교통공사는 재난 문자를 통해 "인천 지역 폭우로 박촌역 역사가 침수돼 상·하행선에서 열차가 무정차 통과 중"이라고 알리기도 했습니다.

배수 작업과 토사 청소를 마친 오후 2시 15분쯤 열차 운행은 재개됐습니다.

버스 탑승객들도 불편을 겪었습니다.

시내버스가 '수상버스'가 됐다며 빗물에 잠긴 버스에 탄 사진을 공유했습니다.

KTX도 일부 열차 운행이 중지 또는 지연돼 시민들은 발이 묶인 채 열차를 기다려야 했습니다.

서울 동부간선도로 등 일부 도로가 통제되는 등 극한 호우로 피해가 잇따르면서 정부는 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동하고 비상근무에 돌입했습니다.

KBS뉴스 이윤재입니다.

(영상 편집: 이성규)

공지·정정

