전공의 단체 “군 입대 전공의 수련 연속성 보장 노력”

대한전공의협의회 비상대책위원회는 오늘(13일) 내부 공지를 통해 “현재 복무 중인 사직 전공의들의 수련 연속성 보장이 가시화할 때까지 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔습니다.



대전협 비대위는 대의원들에게 공지한 입장문에서 “올해 3월 의무사관후보생 신분이었던 사직 전공의들이 입대한 이후 해당 문제에 대한 여야 정치권과 정부의 공식적인 언급은 제한적이었다”면서 “비대위 출범 직후부터 이 사안의 중대성을 알리기 위한 준비를 시작했다”고 설명했습니다.



이어 “수련협의체 회의에서 대전협, 대한의학회, 수련병원협의회, 수련환경평가위원회가 한 목소리로 해당 쟁점의 명확한 보장을 복지부에 강력히 요구했다”면서 “복지부는 즉각적 확답은 어렵지만 지속적인 검토와 논의를 이어가겠다는 진전된 반응을 보였다”고 했습니다.



그러면서 “비대위는 앞으로도 군 복무 중인 사직 전공의들의 수련 연속성 보장이 단순한 검토 수준에 그치지 않고 실질적 결과로 이어질 수 있도록 정부 및 관계 부처들과 함께 책임 있는 노력을 지속하겠다”고 덧붙였습니다.



정부는 세 차례 수련협의체 끝에 지난 7일 사직 전공의 복귀 시 사후 정원을 보장하고 이번에 복귀하는 군 미필 전공의의 수련 연속성을 보장하기로 했지만, 이미 입대한 전공의에 대해선 정원 보장을 보류했습니다.



이에 대전협과 의학회, 수병협은 지난 8일 정부에 공문을 보내고 “전공의 본인과 병원이 희망할 경우 전역하는 전공의가 사직 전 소속 병원, 과목, 예정된 연차에서 수련을 이어나갈 수 있도록 하는 구체적인 방안 마련을 요청드린다”고 재차 건의했습니다.



이들 단체는 “군 복무에 따라 수련이 단절되면 전공의 개개인의 역량 강화와 전문의 양성에 차질이 빚어질 뿐만 아니라 국가 의료체계 전반에 부정적인 영향을 초래할 수 있다”고 강조했습니다.



대한공보의협의회도 의정갈등 이후 입대한 공보의 세 명 중 한 명은 고연차 필수의료 전공의였다는 설문 결과를 공개하고, “이들의 수련 연속성을 보장해야 의정갈등이 진정으로 마무리 될 수 있다”고 주장했습니다.



전공의 대표들은 오는 18일 임시대의원총회에서 현 비대위 재신임 여부를 결정하는 한편 향후 대응 방안을 논의할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



