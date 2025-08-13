통상본부장 “후속협상 잘 마무리하고 기업 애로 해소에 최선”

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 “국익을 최우선으로 (한미 관세) 후속 협상을 잘 마무리하고, 현장 기업들과 소통하면서 애로 해소 방안 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔습니다.



여한구 본부장은 오늘(13일) 오후 서울 서초구 대한무역투자진흥공사(코트라)에서 열린 ‘미국 관세 영향 기업 간담회’에서 “관세 협상으로 최악의 상황은 면했으나 보호무역주의라는 새로운 환경은 수출기업에 상당한 부담으로 작용할 수밖에 없을 것”이라며 이같이 말했습니다.



여 본부장은 이어 “글로벌 공급망 질서 급변 속에 한미 제조업 파트너십, 글로벌 사우스(남반구 신흥 개도국) 신시장 등 기회의 창도 열리고 있는 만큼 우리 중소·중견기업이 새로운 수출 기회를 잡을 수 있도록 총력 지원하겠다”고 약속했습니다.



이날 간담회는 지난달 30일 타결된 한미 관세 협상 결과를 업계와 공유하고 실제 관세 영향을 받는 중소·중견기업의 목소리를 듣기 위해 마련됐습니다.



간담회에는 미국의 고율 관세 부과로 어려움을 겪고 있는 자동차 부품, 철강, 알루미늄, 화장품 등 다양한 업종의 미국 수출기업 관계자들이 참석했습니다.



업계는 미국의 관세율 확정에 따른 수입자와의 관세 분담 협상, 정확한 관세율, 원산지 판정, 대체 시장 진출과 관련한 정보 부족과 비용 부담 등을 주요 애로 사항으로 제기했습니다.



아울러 여 본부장은 지난 2월 코트라가 개설한 관세 대응 119 종합센터도 방문했습니다.



관세 대응 119 종합센터에는 지금까지 6천4백여 건의 관세 관련 기업 상담이 접수됐습니다.



개소 초기에는 개별 품목에 대한 단순 관세율 문의가 대부분이었지만 최근에는 국가별 대미 관세율 비교, 원산지 판정 기준 등 심층 문의가 증가하는 것으로 나타났습니다.



