수도권·강원도에 강한 비…내일까지 많은 곳 200mm 이상

수도권과 강원 일대에 호우특보가 내려진 가운데, 수도권 곳곳에서는 시간당 100mm가 넘는 폭우가 쏟아졌습니다.



수도권 9개 하천에는 홍수특보가, 인천과 경기·강원 17곳에는 산사태 경보 또는 주의보가 발령 중입니다.



내일까지 중부지방을 중심으로 천둥·번개를 동반한 매우 많은 비가 예보됐습니다.



내일 새벽까지 수도권에는 시간당 30에서 70mm의 강한 비가 쏟아지겠고, 강원 내륙에도 시간당 30mm가 넘는 집중호우가 예상됩니다.



예상 강수량은 수도권 최대 200mm 이상, 강원 내륙 최대 150mm 이상, 충남 북부 최대 100mm 이상 등입니다.



내일 남부 내륙과 제주 산지에는 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



내일 아침 기온은 서울과 전주, 부산 26도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울 28도, 전주·광주 34도 등 전국이 28도에서 34도로 오늘보다 조금 높겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



