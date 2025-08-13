정치

국민의힘, 이재명 정부 ‘국정운영 계획안’에 “허울뿐인 맹탕 발표”

입력 2025.08.13 (17:34) 수정 2025.08.13 (17:45)

국민의힘은 이재명 정부의 ‘국정운영 5개년 계획(안)’이 발표된 것을 두고 “허울뿐인 맹탕 발표”라고 비판했습니다.

국민의힘 곽규택 수석대변인은 오늘(13일) 논평을 내고 “거창한 포장만 있었지, 국민 일상과 피부에 와닿는 내용은 아무 것도 없었다”며 이같이 밝혔습니다.

곽 수석대변인은 “이재명 정부 국정계획, 애초에 기대도 없었다”며 “123개 국정과제는 국정 청사진이 아니라 경제, 안보 국가 양대 축을 동시에 흔드는 해체 선언에 가깝다”고 지적했습니다.

이어 “그나마 담은 내용마저 국정 청사진 대신 국가의 근간이 되는 경제, 안보라는 국가 양대 축을 흔드는 위험한 설계도만 제시됐다”고 밝혔습니다.

그러면서 “코스피 5천, AI 강국은 본회의 주식거래, 패가망신 ‘이춘석’이 망쳤고, 국민통합은 조국, 윤미향 파렴치범을 감옥에서 풀어줘 사면시킨다는 ‘대통령’ 스스로가 망쳤다”고 비판했습니다.

곽 수석대변인은 “개헌 추진을 공론화 한다지만, 대통령 4년 연임 잿밥에만 눈이 먼 허울뿐인 외침이었다”며 “권력기관 개혁이란 미명은 검찰청 폐지하겠다며 사법권력 구조 허물기에 혈안이 된 개딸의 대장 ‘정청래’가 망치고 있다”고 주장했습니다.

그러면서 “정작, 국정계획 중 요체라 할 가장 중요한 정부조직 개편안에 대해서는 제대로 된 언급조차 없었다”며 “국정과제 추진을 위한 실질적 복안은 고민하지 않았다는 얘기”라고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
