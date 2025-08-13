수도권 극한 호우에…항공기 결항·열차 운행 차질

수도권에 극한 호우가 쏟아지면서 항공기와 열차 운행에 차질이 잇따랐습니다.



한국공항공사는 집계 결과, 오늘(13일) 오후 5시 기준으로 예정된 705편 가운데 출발 공항 기준 김해 2편, 제주 2편 등 총 4편이 기상 악화로 취소됐다고 밝혔습니다.



국내선 108편, 국제선 25편 등 총 133편이 지연됐습니다.



인천국제공항에서도 오후 5시 기준, 출발 52편 도착 1편이 지연됐습니다.



한국철도공사(코레일)는 한때 안전상 이유로 일부 구간 열차 운행을 중단했습니다.



운행이 멈췄던 경의선 일산~수색역, 일산선 백석~구파발역, 경원선 녹천~덕정역은 현재 정상 운행 중입니다.



다만 철도 노선인 교외선 의정부~대곡역 구간은 안전 점검 등을 거쳐 내일 첫 열차부터 운행을 재개합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!