수도권 극한 호우에…항공기 결항·열차 운행 차질

입력 2025.08.13 (17:36) 수정 2025.08.13 (17:47)

수도권에 극한 호우가 쏟아지면서 항공기와 열차 운행에 차질이 잇따랐습니다.

한국공항공사는 집계 결과, 오늘(13일) 오후 5시 기준으로 예정된 705편 가운데 출발 공항 기준 김해 2편, 제주 2편 등 총 4편이 기상 악화로 취소됐다고 밝혔습니다.

국내선 108편, 국제선 25편 등 총 133편이 지연됐습니다.

인천국제공항에서도 오후 5시 기준, 출발 52편 도착 1편이 지연됐습니다.

한국철도공사(코레일)는 한때 안전상 이유로 일부 구간 열차 운행을 중단했습니다.

운행이 멈췄던 경의선 일산~수색역, 일산선 백석~구파발역, 경원선 녹천~덕정역은 현재 정상 운행 중입니다.

다만 철도 노선인 교외선 의정부~대곡역 구간은 안전 점검 등을 거쳐 내일 첫 열차부터 운행을 재개합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

윤아림
윤아림 기자

