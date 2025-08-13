영상K

탁현민, 3년만에 싸이에게 전화했더니…“노개런티로 할게” [지금뉴스]

입력 2025.08.13 (17:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

가수 싸이가 14일에 열리는 '광복 80년 전야제' 무대에 '노 개런티'로 섭니다.

이번 행사 총연출을 맡은 탁현민 국회의장 행사기획 자문관은 12일 CBS 라디오에서 "3년 만에 싸이에게 전화했다"며 섭외 요청을 했다는 소식을 전했습니다.

[탁현민 국회의장 행사기획 자문관(CBS 라디오 '박재홍의 한판승부')]
"제가 전화를 하고도 좀 후회를 했죠. 괜한 부담을 주는 것 같아서 그래서 장문의 문자를 하나 보냈어요. 내가 어제 부탁한 거 안 해도 되니까 너무 마음에 두지 마라. 미안해서 너무 미안해서…"

그랬더니 싸이로부터 다시 전화가 왔다고 했습니다.

탁현민 국회의장 행사기획 자문관(CBS 라디오 '박재홍의 한판 승부')
"형이 그렇게 얘기하면 내가 안 할 수가 없지. 그래서 결국은 하기로 했고 좀 더 참 민망한 게 또 개런티를 안 받겠다고 하는 거예요. 싸이도 저 때문에 나오는 것만은 아니지만 그래도 어쨌든 말을 꺼냈던 사람으로서 너무 미안하고 또 고맙고 여러 가지 생각이 들죠."

탁 자문관은 무대에 오르는 가수들이 특별한 색깔이나 입장이 있겠냐며 축제의 날인 광복절 전야제인 만큼 그냥 즐겁고 행복한 저녁을 만들겠다고 나오는 분들이니 그렇게 받아들여 주면 좋겠다고 덧붙였습니다.

광복절 전야제는 14일 오후 8시 15분부터 국회 중앙잔디광장에서 펼쳐집니다.

싸이와 강산에, 거미, 다이나믹 듀오, 10CM, 알리, 폴킴, 크라잉넛 등이 무대에 오를 예정입니다.

(영상편집: 오미랑)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 탁현민, 3년만에 싸이에게 전화했더니…“노개런티로 할게” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-13 17:47:55
    영상K
가수 싸이가 14일에 열리는 '광복 80년 전야제' 무대에 '노 개런티'로 섭니다.

이번 행사 총연출을 맡은 탁현민 국회의장 행사기획 자문관은 12일 CBS 라디오에서 "3년 만에 싸이에게 전화했다"며 섭외 요청을 했다는 소식을 전했습니다.

[탁현민 국회의장 행사기획 자문관(CBS 라디오 '박재홍의 한판승부')]
"제가 전화를 하고도 좀 후회를 했죠. 괜한 부담을 주는 것 같아서 그래서 장문의 문자를 하나 보냈어요. 내가 어제 부탁한 거 안 해도 되니까 너무 마음에 두지 마라. 미안해서 너무 미안해서…"

그랬더니 싸이로부터 다시 전화가 왔다고 했습니다.

탁현민 국회의장 행사기획 자문관(CBS 라디오 '박재홍의 한판 승부')
"형이 그렇게 얘기하면 내가 안 할 수가 없지. 그래서 결국은 하기로 했고 좀 더 참 민망한 게 또 개런티를 안 받겠다고 하는 거예요. 싸이도 저 때문에 나오는 것만은 아니지만 그래도 어쨌든 말을 꺼냈던 사람으로서 너무 미안하고 또 고맙고 여러 가지 생각이 들죠."

탁 자문관은 무대에 오르는 가수들이 특별한 색깔이나 입장이 있겠냐며 축제의 날인 광복절 전야제인 만큼 그냥 즐겁고 행복한 저녁을 만들겠다고 나오는 분들이니 그렇게 받아들여 주면 좋겠다고 덧붙였습니다.

광복절 전야제는 14일 오후 8시 15분부터 국회 중앙잔디광장에서 펼쳐집니다.

싸이와 강산에, 거미, 다이나믹 듀오, 10CM, 알리, 폴킴, 크라잉넛 등이 무대에 오를 예정입니다.

(영상편집: 오미랑)
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.