‘아동’은 18세 미만인데 ‘아동수당’은 왜 13세 미만까지?

"아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고, 아동의 기본적 권리와 복지 증진"이 목적입니다.

만 8세 미만 아동을 키우는 가구면 매달 국가에서 받는 돈이 있습니다.그런데 왜 만 8세 미만까지일까요?아동복지법상인데 말입니다.국정기획위원회가 새 정부 국정과제로 아동수당 지급 대상을하겠다고 오늘(13일) 발표했습니다.아동이 초등학교를 졸업할 때까지 지원하겠다는 겁니다.그래도 '왜 만 18세 미만이 아니라, 만 13세 미만까지인지' 의문은 남습니다.대부분 나라는(『아동수당 인식 조사 및 개선 방안 연구』한국보건사회연구원)아동수당을 누구에게, 얼마나 지급할지에 대해 정답은 없습니다.다만, 저출생으로 '국가 소멸'까지 거론되는 상황에서 국가가 양육 책임을 어느 정도 지고 있는지 따져볼 필요가 있습니다.아동수당이 도입된 건 2018년입니다.아동수당법에 따르면처음에는 만 6세 미만까지, 소득 하위 90%에만 지급했습니다.이후 지급 대상이 확대되고, 소득 기준도 폐지됐습니다.지금은 만 8세 미만이 지급 대상이고, 한 해이 쓰입니다.국정기획위는 이를 2030년 만 13세 미만까지 확대하겠다고 했습니다.이 경우 지급 대상 아동이으로 늘어날 거로 추산됩니다.아동수당 지급 대상을정도가 더 들어간다는 게 보건복지부 설명입니다.따라서 다섯 살을 올리면 2조 원이 넘는 돈이 더 든다고 볼 수 있습니다.이렇게 막대한 예산이 드는 아동수당, 만족도는 어떨까요?한국보건사회연구원이 발간한 '아동수당 이용 실태와 개선 과제'를 보면, 전반적인이었습니다.즉, 보통(5점)보다 약간 높은 수준에 불과한 겁니다.저출산 대책으로 아동수당이 출산에 긍정적인 영향을 미쳤다고 응답한 비율도 55%에 그쳤습니다.만족도가 높지 않은 이유로는,는 게 꼽힙니다.응답자들의 아동 수당 개선 의견을 보면 '금액 확대'(65%) '지원 기간 확대'(56%)가 가장 높습니다.2021년 기준 자녀 1인당 양육 비용은 118.8만 원이었습니다.아동수당 10만 원은도 안 되는 금액입니다.게다가 2018년 도입 이래고 볼 수 있습니다.우리보다 저출생을 먼저 겪었고, 더 일찍 '가족 정책'을 발전시킨 유럽의 경우를 보겠습니다.일단 지급 범위가 우리보다 훨씬 넓습니다.유럽 25개 국가를 살펴봤더니,이었습니다. 프랑스는 20세 미만까지, 이탈리아는 21세 미만까지, 체코는 무려 26세 미만까지 지급했습니다.(『아동수당 인식 조사 및 개선 방안 연구』한국보건사회연구원)액수도 대부분 한국보다 큽니다.2021년 기준 일본은 10~15만 원, 노르웨이 13.2만 원, 프랑스 4.4~22.6만 원, 스웨덴 14.3만 원, 핀란 드 12.8~23.3만 원, 오스트리아 15.3~22.2만 원, 덴마크·스위스·독일 20~30만 원, 룩셈부르크·캐나다 29.9~47.2만 원이었습니다.일부 국가에서는 자녀 수에 따라 아동수당을 차등해 더 많이 지급하기도 합니다.2000년대 초반만 해도 한국은 독일, 이탈리아와 출산율(1.3)이 비슷했습니다.그런데 이후으로 올라갔고, 이탈리아는 그대로인 반면, 한국은 2016년을 기점으로 뚝 떨어져 1.0 이하를 기록하고 있습니다.세 나라의 길이 달라진 이유가 뭘까요?독일은 뒤늦게나마을 대폭 강화했습니다.일·가정 양립을 위한 각종 보육 인프라를 늘리고, 동시에 소득 보장도 강화했습니다.한국은 영유아 대부분이 어린이집이나 유치원을 다닐 정도로 공보육은 발전한 편이지만, 소득 보장 측면에서는 미흡하다는 게 전문가들의 지적입니다.2018년 기준 우리나라의 가족정책에 대한은 GDP 대비 1.2% 수준으로, 스웨덴 3.39%, 프랑스 2.85%, 영국 3.23% 등에 비해입니다. OECD 평균 2.12%에 비해서도 절반 수준입니다. (『복지의 원리』양재진 연세대 행정학과 교수)