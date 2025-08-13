[특보] 수도권 집중호우…내일까지 최대 200mm

동영상 고정 취소

[앵커]



오늘 수도권 곳곳에 시간당 100mm가 넘는 극한 호우가 쏟아졌습니다.



내일까지 최대 200mm 넘는 많은 비가 더 내린다는 예보인데요.



현재 상황과 앞으로의 전망을 재난방송스튜디오 연결해 자세히 알아보겠습니다.



이정훈 기자, 먼저 현재 강한 비가 내리는 지역은 어딘가요?



[기자]



네, 이제 퇴근 시간대에 접어들었는데요.



오후 들어 소강 상태를 보이던 수도권에 다시 빗줄기가 강해지기 시작했습니다.



KBS 재난감시CCTV로 현재 상황 확인해보겠습니다.



먼저 오늘 오전 강한 비가 시작됐던 인천 지역입니다.



다시 빗줄기가 강해지면서 도로에 물이 흥건히 고여있는데요.



퇴근 시간대 접어들며 교통량이 늘고 있어서 운전에 주의가 필요해 보입니다.



이어서 오늘 오전 시간당 110mm의 집중호우에 한때 침수됐던 경기 김포 고촌나들목입니다.



지금도 배수작업이 진행 중인데, 다시 비가 쏟아지기 시작해서 안심할 수 없습니다.



그렇다면 어느 지역으로 강한 비구름이 유입되는지 기상청 레이더 영상을 통해 확인해 보겠습니다.



오전까지 수도권에 비를 뿌린 구름대가 오후 들어서는 약해지며 북한으로 이동했습니다.



중부 대부분 지역에서 오후 내내 빗줄기가 약해졌는데요.



문제는 서해상에서 다가오는 이 비구름대입니다.



띠 형태를 보이며 강하게 발달했는데요.



이 비구름이 조금 전부터 인천 지역으로 유입되기 시작했습니다.



앞으로 퇴근 시간 동안 좀 더 내륙으로 들어와 서울을 비롯한 수도권을 훑고 지날 전망입니다.



오늘 오전에 이미 많은 비가 내린 지역들인데요.



한 시간 전보다 비구름의 강도가 더 강해졌습니다.



비의 강도가 시간당 80mm 이상으로 예측되고 있고요.



긴 띠 형태의 비구름이 비슷한 지역을 통과할 거로 보여 비가 지속되는 시간도 길어질 가능성이 있습니다.



[앵커]



그렇다면 앞으로는 얼마나 많은 비가 내릴지 자세히 전해주시죠.



[기자]



네, 이후의 상황은 기상청 슈퍼컴퓨터 예측 모델로 확인해 보겠습니다.



보시면 가는 띠 모양의 비구름이 내일 오전까지 수도권 일대를 오르내릴 거로 예측됐습니다.



수도권에는 내일 새벽까지 시간당 50에서 최대 70mm의 강한 비가 내릴 거로 보이는데요.



내일까지 총 예상 강수량은 수도권에 50에서 150mm, 많은 곳은 200mm가 넘는 비가 더 내릴 거로 보입니다.



또 강원 영서 중북부에는 최대 150mm, 강원 영서 남부와 충남 북부에도 최대 100mm 이상의 큰비가 예보됐습니다.



이들 지역에는 이미 많은 비가 내린 상황인데요.



오늘 하루 내린 비의 양을 보면요.



붉게 표시된 곳이 150mm 넘는 많은 비가 내린 지역입니다.



특히 인천과 경기 김포, 고양, 서울 강서구와 도봉구 등에는 200mm 넘는 큰비가 내렸습니다.



비가 누적되면서 산사태 특보가 내려진 곳도 많습니다.



붉게 표시된 인천과 경기 북부에는 산사태 경보가, 주황색의 강원 영서 북부 지역에는 산사태 주의보가 내려져 있습니다.



이번 비는 오늘 밤사이가 고비입니다.



산사태와 침수 피해 없도록 철저한 대비가 필요합니다.



지금까지 재난방송 스튜디오에서 전해드렸습니다.



