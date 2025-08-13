[알뜰픽] 비싸서 가끔 먹던 배, 지금 가격 떨어졌어요

동영상 고정 취소

큼지막하니 아삭아삭 달고 시원한 배, 좋아하시나요?



자주 먹고 싶어도 워낙 비싸단 생각에 어쩌다 찾게 되는데요.



그런데 요즘 배값이 뚝 떨어졌습니다.



농수산식품유통공사 집계를 보면, 상(上)품 배 10개 소매가는 3만 5천 원 선으로(35,514원) 예년보다 약 18%, 지난해보다는 무려 절반 값으로 하락했습니다.



상당수 농가가 지난해 수확한 배를 냉장 저장한 뒤 출하를 미뤄왔는데요.



최근에 저장 물량이 잇따라 방출되면서 공급이 확 늘어난 걸로 보입니다.



현재는 배값이 싸지만, 폭염과 폭우 때문에 올해 과일 작황이 썩 좋지 않다고 하죠.



10월 추석 대목을 앞두고 가격이 다시 오를 조짐이 있는데요.



기관지와 혈관에도 좋은 천연 소화제 배, 지금 반짝 저렴할 때 많이 사드시기 바랍니다.



영상편집:강지은/그래픽:정서율 유승호



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!