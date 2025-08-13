경제콘서트

[알뜰픽] 비싸서 가끔 먹던 배, 지금 가격 떨어졌어요

입력 2025.08.13 (18:02) 수정 2025.08.13 (18:17)

큼지막하니 아삭아삭 달고 시원한 배, 좋아하시나요?

자주 먹고 싶어도 워낙 비싸단 생각에 어쩌다 찾게 되는데요.

그런데 요즘 배값이 뚝 떨어졌습니다.

농수산식품유통공사 집계를 보면, 상(上)품 배 10개 소매가는 3만 5천 원 선으로(35,514원) 예년보다 약 18%, 지난해보다는 무려 절반 값으로 하락했습니다.

상당수 농가가 지난해 수확한 배를 냉장 저장한 뒤 출하를 미뤄왔는데요.

최근에 저장 물량이 잇따라 방출되면서 공급이 확 늘어난 걸로 보입니다.

현재는 배값이 싸지만, 폭염과 폭우 때문에 올해 과일 작황이 썩 좋지 않다고 하죠.

10월 추석 대목을 앞두고 가격이 다시 오를 조짐이 있는데요.

기관지와 혈관에도 좋은 천연 소화제 배, 지금 반짝 저렴할 때 많이 사드시기 바랍니다.

영상편집:강지은/그래픽:정서율 유승호

모은희
모은희 기자

