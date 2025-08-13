경제콘서트

국민 70% “해방 이후 친일 잔재 청산되지 않았다”

입력 2025.08.13 (18:05)

국민 10명 중 7명 이상이 광복 80주년인 지금까지도 '친일 잔재가 청산되지 않았다'고 생각하는 걸로 조사됐습니다.

광복회가 코리아데이터월드에 의뢰한 여론 조사 결과, 일반 국민의 71%, 독립유공자 후손의 78%가 '해방 이후 친일 잔재가 청산되지 않았다'고 답했습니다.

'친일 반민족 행위자의 후손이 여전히 사회 전반에 영향력을 행사한다'는 응답 비율은 일반 국민 64%, 독립유공자 후손 70%였습니다.

한일 관계 개선을 위해선 응답자들은 '일본의 진정성 있는 사과와 반성'을 가장 많이 꼽았습니다.

