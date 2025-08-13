난데없는 주먹질에 무차별 폭행…40대 폭력범 결국 구속

지난달 9일, 제주시 연동(화면제공 : 제주경찰청) 지난달 9일, 제주시 연동(화면제공 : 제주경찰청)

어두운 밤, 제주시 연동의 한 거리입니다. 검은색 티셔츠를 입은 40대 남성이 50대 남성에게 갑자기 주먹을 휘두릅니다.피해자는 갑작스러운 주먹질에 놀라 손으로 얼굴을 막아보기도 합니다.그러나, 남성은 자세를 고쳐가며, 다시 피해자 얼굴에 마구 주먹질을 합니다.피해자는 몸을 틀어 남성의 주먹을 흘려내 보내보기도 하지만, 계속되는 주먹질에 몸을 휘청이기도 합니다.사건이 일어난 건 지난달 9일 저녁 9시 30분쯤,신고를 받고 경찰이 출동했지만, 이 남성의 난동은 그칠 줄을 모릅니다.경찰이 신원을 확인하려 하자, 갑자기 경찰관을 발로 걷어차기까지 합니다.이때, 이를 본 다른 경찰관이 순식간에 남성의 중심을 무너뜨리고, 길바닥에 넘어뜨렸습니다.계속해서 남성은 강하게 저항했지만, 경찰관이 제압하고 다른 경찰관은 곧바로 남성을 현행범 체포했습니다.경찰 조사 결과, 피해자와 일면식도 없는 40대 남성은 피해자에게 "담배를 꺼라"며, 욕설하고 폭행한 것으로 드러났습니다.또, 이를 말리는 다른 피해자도 폭행하며, 흉기로 위협한 것으로 확인됐습니다.경찰조사에서 남성은 "당시 술에 취했다"며 범행을 인정한 것으로 전해졌습니다.경찰은 이 남성을 특수폭행과 공무집행방해 혐의로 구속해 검찰에 넘겼습니다.한편, 제주경찰청에 따르면 지난 2021년부터 3년간 제주에서 공무집행방해 혐의로 경찰에 검거된 사람은 725명에 이릅니다.매년 200명 넘게 공무집행 방해 혐의로 검거되는 겁니다.제주 경찰은 "공무집행 방해 사범에 대해 전담팀을 두고 있다며 앞으로도 공무집행 방해와 폭력 사범에 대해 강력 대응할 방침"이라고 밝혔습니다.