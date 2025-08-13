수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생

동영상 고정 취소

수도권을 중심으로 호우특보가 내려지며 도로가 침수돼 통제되고 대형 싱크홀이 발생하는 등 피해가 잇따르고 있습니다.



네, 오늘 오전부터 서울과 수도권 지역에 내린 많은 비로 도로 침수 피해가 잇따르고 있습니다.



서울 시내 도시고속도로의 경우 동부간선도로 성수분기점부터 수락지하차도, 내부순환로 마장IC부터 성동교 남단 양방향 도로가 낮 12시쯤부터 통제되고 있습니다.



또 증산교 하부 도로와 김포대로 개화육교 인근, 사천교 하부도로, 가람길 군자교에서 성동교 구간과 마들로 월계2,3지하차도부터 녹천초등학교 구간 양방향 도로 역시 오후 내내 통제 중입니다.



서울 강북구 우이동 도선사 진입로에는 길이 6m, 폭 3m에 이르는 대형 땅꺼짐이 발생해 복구 작업이 이뤄지고 있습니다.



앞서 오늘 새벽 3시부터 경기, 인천과 서울 일부 지역에 호우특보가 내려졌습니다.



오늘 하루 경기 김포에는 227mm, 인천 옹진군 장봉도에는 222.5mm, 서울 김포공항에는 216.1mm의 집중호우가 쏟아졌습니다.



기상청은 내일까지 수도권에 50에서 150mm의 비가 내릴 것으로 내다봤습니다.



특히 인천과 경기북부에는 최대 200mm 넘는 비가 쏟아질 것으로 예상되는데요.



현재 인천 전역과 의정부, 포천, 가평 등 경기 북부 지역, 서울 서부권 등에는 호우경보가 발효된 상탭니다.



경기 포천시와 가평군, 양주시에는 산사태 경보가 발령됐습니다.



서울시는 하천 범람에 대비해 도림천과 안양천 등 서울 시내 하천 29곳의 출입을 통제했습니다.



서울과 경기 지역 하천 9곳에는 홍수특보도 발령됐습니다.



지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.



