경제콘서트

[이슈클릭] “항공권 90% 싸게 사는 법, 이것만 잘하면 된다!”

입력 2025.08.13 (18:15) 수정 2025.08.13 (18:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해

또 물에 잠긴 한반도…제보로 본 호우 피해
[이슈클릭] “3시간 기다렸어요”…미국 진출 롯데리아 문전성시

[이슈클릭] “3시간 기다렸어요”…미국 진출 롯데리아 문전성시

다음
'이슈 클릭'입니다.

휴가철 항공료 부담, 만만찮죠.

인터넷 이곳저곳 뒤지면서 가격 비교해 본 경험 있으실 텐데요.

그런데 150만 원대의 항공권을 10분의 1도 안 되는 가격에 살 수 있는 비법이 공개돼 화젭니다.

[캐스퍼 오팔라/유튜버 : "세 가지 비밀을 알기 전까지는 항공권을 예약하지 마세요."]

800만 구독자를 보유한 이 유튜버, 최근 152만 원짜리 항공권을 단돈 12만 원에 구매했다고 밝혔는데요.

무려 90% 이상 싸게 살 수 있었던 비결, 바로, 챗GPT 덕분이었습니다.

챗GPT에 필요한 명령을 구체적으로 입력하기만 하면 된다는데요.

먼저 출발지와 도착지의 최저가 항공편을 찾아달라 요청하고, 숨겨진 경로를 알려달라고 합니다.

항공사의 실수 요금과 반짝세일 정보도 요청하는데요.

특히 "항공료가 일정 금액 아래로 떨어졌을 때 알려달라"고 입력하면, 추가 할인까지 받을 수 있다고 합니다.

이 유튜버는 "전체 항공편의 28%는 구글 검색으로 노출되지 않는다"며 챗GPT가 숨은 항공편 발굴에 효과적이라고 설명했는데요.

실제 일부 여행객이 이 방법으로 상당한 돈을 절약한 것으로 알려졌습니다.

다만, 전문가들은 챗GPT가 최신 정보를 반영하지 못하거나 거짓 정보를 댈 수 있다고 조언했습니다.

영상편집:이인영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] “항공권 90% 싸게 사는 법, 이것만 잘하면 된다!”
    • 입력 2025-08-13 18:15:36
    • 수정2025-08-13 18:22:23
    경제콘서트
'이슈 클릭'입니다.

휴가철 항공료 부담, 만만찮죠.

인터넷 이곳저곳 뒤지면서 가격 비교해 본 경험 있으실 텐데요.

그런데 150만 원대의 항공권을 10분의 1도 안 되는 가격에 살 수 있는 비법이 공개돼 화젭니다.

[캐스퍼 오팔라/유튜버 : "세 가지 비밀을 알기 전까지는 항공권을 예약하지 마세요."]

800만 구독자를 보유한 이 유튜버, 최근 152만 원짜리 항공권을 단돈 12만 원에 구매했다고 밝혔는데요.

무려 90% 이상 싸게 살 수 있었던 비결, 바로, 챗GPT 덕분이었습니다.

챗GPT에 필요한 명령을 구체적으로 입력하기만 하면 된다는데요.

먼저 출발지와 도착지의 최저가 항공편을 찾아달라 요청하고, 숨겨진 경로를 알려달라고 합니다.

항공사의 실수 요금과 반짝세일 정보도 요청하는데요.

특히 "항공료가 일정 금액 아래로 떨어졌을 때 알려달라"고 입력하면, 추가 할인까지 받을 수 있다고 합니다.

이 유튜버는 "전체 항공편의 28%는 구글 검색으로 노출되지 않는다"며 챗GPT가 숨은 항공편 발굴에 효과적이라고 설명했는데요.

실제 일부 여행객이 이 방법으로 상당한 돈을 절약한 것으로 알려졌습니다.

다만, 전문가들은 챗GPT가 최신 정보를 반영하지 못하거나 거짓 정보를 댈 수 있다고 조언했습니다.

영상편집:이인영
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.