[이슈클릭] “항공권 90% 싸게 사는 법, 이것만 잘하면 된다!”

휴가철 항공료 부담, 만만찮죠.



인터넷 이곳저곳 뒤지면서 가격 비교해 본 경험 있으실 텐데요.



그런데 150만 원대의 항공권을 10분의 1도 안 되는 가격에 살 수 있는 비법이 공개돼 화젭니다.



[캐스퍼 오팔라/유튜버 : "세 가지 비밀을 알기 전까지는 항공권을 예약하지 마세요."]



800만 구독자를 보유한 이 유튜버, 최근 152만 원짜리 항공권을 단돈 12만 원에 구매했다고 밝혔는데요.



무려 90% 이상 싸게 살 수 있었던 비결, 바로, 챗GPT 덕분이었습니다.



챗GPT에 필요한 명령을 구체적으로 입력하기만 하면 된다는데요.



먼저 출발지와 도착지의 최저가 항공편을 찾아달라 요청하고, 숨겨진 경로를 알려달라고 합니다.



항공사의 실수 요금과 반짝세일 정보도 요청하는데요.



특히 "항공료가 일정 금액 아래로 떨어졌을 때 알려달라"고 입력하면, 추가 할인까지 받을 수 있다고 합니다.



이 유튜버는 "전체 항공편의 28%는 구글 검색으로 노출되지 않는다"며 챗GPT가 숨은 항공편 발굴에 효과적이라고 설명했는데요.



실제 일부 여행객이 이 방법으로 상당한 돈을 절약한 것으로 알려졌습니다.



다만, 전문가들은 챗GPT가 최신 정보를 반영하지 못하거나 거짓 정보를 댈 수 있다고 조언했습니다.



영상편집:이인영



