경제콘서트

[이슈클릭] “종말 다가오나?”…붉게 변한 호수에 공포 확산한 이스라엘

입력 2025.08.13 (18:17) 수정 2025.08.13 (18:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈클릭] “3시간 기다렸어요”…미국 진출 롯데리아 문전성시

[이슈클릭] “3시간 기다렸어요”…미국 진출 롯데리아 문전성시
“텐트 생활 이제 그만”…90분 만에 이재민용 집 한 채 ‘뚝딱‘

“텐트 생활 이제 그만”…90분 만에 이재민용 집 한 채 ‘뚝딱‘

다음
붉은색 물이 넘실대는 이곳.

이스라엘 동북부의 갈릴리 호수입니다.

그런데 이번에 호수에서 붉은 물이 목격되자 "종말의 징조가 아니냐" 하는 불안감이 급속도로 퍼졌다는데요.

다름 아닌 구약성경 '출애굽기'에 기록된 내용 때문입니다.

성경 속 출애굽기에는 "나일강이 피로 변했다"는 재앙의 내용이 기록돼 있죠.

해당 장소는 나일강은 아니지만, 유대인이 대다수인 이스라엘에서 성경 속 내용이 연상되며 불안감이 확산한 겁니다.

이에 관계 당국은 "강한 햇빛 아래 미세 조류가 색소를 축적하며 색이 붉게 변한 것"이라고 논란을 일축했는데요.

"조사 결과 독성은 없고 수영해도 무해하다"라고도 전했습니다.

영상편집:이웅

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] “종말 다가오나?”…붉게 변한 호수에 공포 확산한 이스라엘
    • 입력 2025-08-13 18:17:38
    • 수정2025-08-13 18:22:45
    경제콘서트
붉은색 물이 넘실대는 이곳.

이스라엘 동북부의 갈릴리 호수입니다.

그런데 이번에 호수에서 붉은 물이 목격되자 "종말의 징조가 아니냐" 하는 불안감이 급속도로 퍼졌다는데요.

다름 아닌 구약성경 '출애굽기'에 기록된 내용 때문입니다.

성경 속 출애굽기에는 "나일강이 피로 변했다"는 재앙의 내용이 기록돼 있죠.

해당 장소는 나일강은 아니지만, 유대인이 대다수인 이스라엘에서 성경 속 내용이 연상되며 불안감이 확산한 겁니다.

이에 관계 당국은 "강한 햇빛 아래 미세 조류가 색소를 축적하며 색이 붉게 변한 것"이라고 논란을 일축했는데요.

"조사 결과 독성은 없고 수영해도 무해하다"라고도 전했습니다.

영상편집:이웅
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생

수도권 호우특보…도로 통제, 대형 싱크홀 발생
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.