[이슈클릭] “종말 다가오나?”…붉게 변한 호수에 공포 확산한 이스라엘

붉은색 물이 넘실대는 이곳.



이스라엘 동북부의 갈릴리 호수입니다.



그런데 이번에 호수에서 붉은 물이 목격되자 "종말의 징조가 아니냐" 하는 불안감이 급속도로 퍼졌다는데요.



다름 아닌 구약성경 '출애굽기'에 기록된 내용 때문입니다.



성경 속 출애굽기에는 "나일강이 피로 변했다"는 재앙의 내용이 기록돼 있죠.



해당 장소는 나일강은 아니지만, 유대인이 대다수인 이스라엘에서 성경 속 내용이 연상되며 불안감이 확산한 겁니다.



이에 관계 당국은 "강한 햇빛 아래 미세 조류가 색소를 축적하며 색이 붉게 변한 것"이라고 논란을 일축했는데요.



"조사 결과 독성은 없고 수영해도 무해하다"라고도 전했습니다.



