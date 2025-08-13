[이슈콘서트] 떼인 돈보다 더 비싼 변호사비…1/10 금액으로 ‘셀프 소송’

동영상 고정 취소

[앵커]



떼인 돈 받아내려 변호사 찾아갔더니, 수임료가 빌려준 돈보다 더 크다는 얘기 들어보셨죠?



그래서 요즘 뜨는 게 바로 '셀프 소송'입니다.



말 그대로, 변호사 없이 본인이 직접 나서는 건데요.



“그게 가능해?” 이런 의문 드실 겁니다.



그래서 오늘은 셀프 소송의 A부터 Z까지 변호사에게 직접 배워보겠습니다.



양태영 변호사 나왔습니다.



본격적으로 들어가기 전에, '중고사기 당한 변호사'로 유명하시던데요.



실제로 중고사기 당한 건가요?



[앵커]



중고 사기당하는 분들은 진짜 어떻게 대처해야 하나요?



[앵커]



셀프 소송, 본격적으로 살펴보죠.



소액인 경우가 참 어렵죠.



예를 들어, 누군가에게 100만 원을 빌려줬는데.. 안 갚는다면 소송을 해야 하잖아요. 근데 변호사비를 물었더니 몇 배일 때~ 배보다 배꼽이 더 큰 상황인데요. 방법은?



[앵커]



말씀하신 것 중에 청구취지와 청구원인이 있었는데요.



비슷한 거 같은데, 아니라면서요?



반드시 주의해야 한다던데.



[앵커]



소송을 보면 입증해야 한다, 증거나 증인이 있어야 한다고 하는데~



어떤 걸 증거로 내야 하나요?



[앵커]



보통, 법조인 소장을 보면 특유의 문체가 있잖아요.



그 문체대로 써야 하나?



[앵커]



소장 잘 썼는지 확인해 주는 기관은 따로 없나?



[앵커]



셀프 소송은 소송 비용 쓰기엔 배보다 배꼽이 더 큰 경우에 많이 이용할 것 같은데 소액사건의 기준이 있을까요?



[앵커]



마지막으로 변호사로서 셀프 소송을 준비하고 있는 분들에게 알려줄 노하우가 있다면?



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!