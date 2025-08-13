코스피, 3,220대 회복…코스닥도 상승

코스피가 나흘 만에 반등해 3,220대를 회복했습니다.



오늘(13일) 코스피는 어제보다 34.46포인트, 1.08% 오른 3,224.37에 장을 마쳤습니다.



유가증권시장에서 외국인이 6,359억 원 순매수하며 지수를 끌어 올렸습니다.



개인과 기관은 각각 6,604억 원과 808억 원을 매도했습니다.



오늘 국내 증시는 7월 미국 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상 수준에 머무르자, 미국이 9월에 금리를 내릴 거란 기대가 커지면서 상승세를 탔습니다.



코스닥지수도 전 거래일보다 6.91포인트, 0.86% 상승한 814.10에 거래를 마쳤습니다.



외국인과 기관이 각각 94억 원, 246억 원 순매수했으며 개인은 235억 원 매도 우위를 보였습니다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 어제보다 8원 20전 내린 1,381원 70전에 주간 거래를 마쳤습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



