남아공 “미 인권보고서, 심각한 결함…거부”

남아프리카공화국 정부가 자국의 인권 상황이 악화했다고 지적한 미국 국무부의 국가별 인권보고서를 두고 “심각한 결함이 있다”며 반발했습니다.



남아공 국제관계협력부는 현지 시각 12일 밤 성명을 내고 “미 국무부가 발표한 남아공 인권 실태에 대한 최근 보고서에 대해 깊은 실망을 표명한다”며 “현실을 반영하지 못한 부정확하고 심각한 결함이 있는 보고서”라고 주장했습니다.



이어 “보고서가 맥락 없는 정보와 신뢰할 수 없는 증언에 의존한 점은 매우 우려스럽다”며 “남아공은 이 보고서를 거부한다”고 밝혔습니다.



또 도널드 트럼프 미국 대통령이 비난한 남아공의 토지수용법에 대해 유엔 인권최고사무소는 “‘국가의 인종적 불균형 토지 소유 문제를 해결하기 위한 중요한 조처’라고 평가했다”고 덧붙였습니다.



미국 국무부는 이날 트럼프 2기 행정부 출범 후 처음으로 발표한 ‘2024 국가별 인권보고서’에서 남아공에 대해 토지수용법, 백인 농부 살해 사건 등을 거론하며 인권 상황이 현저히 악화했다고 지적했습니다.



바이든 행정부 때인 지난해 4월에 나온 ‘2023 국가별 인권보고서’에서는 인권 상황에 대한 별다른 변화가 없다고 기록했었습니다.



지난 1월 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 미국과 남아공 관계는 악화일로로 치달았습니다.



트럼프 대통령은 역사적 불평등을 시정하기 위한 남아공의 토지수용법을 백인 차별 정책이라고 비판했고, 백인 농부가 박해와 살해를 당하고 있다고 주장하기도 했습니다.



그러면서 지난 2월 남아공 원조를 중단하는 행정명령을 발동했고, 5월에는 갈등 봉합을 위해 미국 백악관을 찾은 시릴 라마포사 남아공 대통령의 면전에서 남아공의 ‘백인 농부 집단살해’ 의혹을 공개적으로 제기하고 해명을 요구하기도 했습니다.



남아공은 지난 7일부터 미국으로부터 사하라 이남 아프리카 국가 중에서 가장 높은 30%의 상호 관세를 부과받았습니다.



남아공은 미국과 관세 인하를 위한 협상을 계속하겠다는 방침이지만 이렇게 악화한 양국 관계를 감안할 때 합의가 쉽지 않으리라는 전망이 우세합니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!