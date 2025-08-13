인천서 호우 속 차량 미끄러져 호수로 추락…운전자 사망

호우 특보가 내려진 인천에서 차량이 빗길에 미끄러지며 호수로 추락해 40대 운전자가 숨졌습니다.



인천 중부경찰서는 오늘(13일) 오전 7시 20분쯤, 인천 중구에서 40대 남성이 A 씨가 몰던 차량이 도로 옆 호수로 추락했다고 밝혔습니다.



경찰과 소방 당국이 신고를 받고 출동했을 때 차량은 수면에 떠 있어 뒷바퀴만 보이는 상태였던 것으로 파악됐습니다.



소방 당국은 호수에 빠진 차량을 인양했지만, 운전자 A 씨는 심정지 상태였습니다.



경찰은 현장 인근 CCTV를 통해 A 씨가 1차로에서 주행을 하다 빗길에 미끄러져 사고를 당한 것으로 보고 있습니다.



경찰 관계자는 "사고 지점이 공사 현장인데 차량이 추락한 곳에만 안전 펜스가 설치돼 있지 않았다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 인천소방본부 제공]



