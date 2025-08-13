내수 부진에 공무원 금주령까지…중국 마오타이 수익성 ‘뚝’

중국의 경기 부진과 ‘공무원 금주령’ 여파 속에 고급 바이주(白酒) 업체 ‘구이저우 마오타이’(이하 마오타이)의 상반기 총매출·영업이익 증가율이 2015년 이후 가장 저조했던 것으로 나타났습니다.



13일(현지시간) 블룸버그통신·펑파이 등에 따르면 마오타이는 전날 상반기 실적 발표를 통해 총매출이 전년 동기 대비 9.16% 늘어난 910억9천400만 위안(약 17조4천억원)을 기록했다고 밝혔습니다.

순이익(주주 귀속분)은 전년 동기 대비 8.89% 늘어난 454억 위안(약 8조7천억원)으로 집계됐습니다.



금융정보 제공업체 윈드 자료를 보면 총매출과 순이익 규모는 사상 최대였지만 증가 속도는 둔화했습니다.



총매출 증가율은 2015년 이후 처음으로 한 자릿수를 기록했고, 순이익 증가율은 2015년 이후 최저인 동시에 2021년 이후 다시 한 자릿수로 내려섰습니다.



경기 둔화 장기화와 불확실성 고조 속에 중국 소비자들이 씀씀이를 줄인 데다, 지난 5월 발표된 당국의 ‘금주령’도 악재로 작용했습니다.



중국공산당 중앙위원회와 국무원은 5월 ‘당정기관의 절약 실시와 낭비 반대 조례’를 발표, 당정기관 관계자들의 업무상 식사에서의 담배·술 제공을 제한했습니다.



심지어 마오타이의 연례 주주총회 때는 뷔페에 마오타이 대신 주스가 나온 것으로 전해졌습니다.



이러한 배경 하에 ‘페이톈’ 마오타이 제품의 도매가격은 하락세를 이어가고 있으며 올해 들어 사상 최저를 찍기도 했습니다. ‘페이톈 2025’의 도매가격의 경우 올해 들어 17%가량 내렸습니다.



블룸버그인텔리전스의 아다 리 애널리스트는 “연말까지 바이주 산업의 업황이 강하게 반등할 가능성은 작다”면서도 이번 ‘금주령’ 여파가 2012년 당시 있었던 통제 때보다는 덜할 가능성이 있다고 봤습니다.



오늘 상하이 증시에서 마오타이 주가는 1.18% 하락 마감했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



