뉴스 7

[뉴스7 헤드라인]

입력 2025.08.13 (18:59) 수정 2025.08.13 (19:04)

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사

첫 전직 대통령 부부 동시 구속…수사 ‘속도’

김건희 여사에 대한 법원의 구속영장이 발부되면서, 김 여사는 서울남부구치소에 정식 수용됐습니다. 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 첫 사롑니다. 특검팀은 관저 이전 특혜 의혹과 관련해 인테리어 업체 '21그램' 등을 압수수색 하며 수사에 속도를 내고 있습니다.

특검, 국민의힘 당사 압수수색…“야당 탄압” 반발

김건희 특검팀은 국민의힘 여의도 중앙당사도 전격 압수수색 했습니다. 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 통일교 교인들을 대거 당원으로 가입시키려 한 의혹 등을 확인하기 위해섭니다. 국민의힘은 야당 탄압이라며 반발했습니다.

밤사이 수도권 ‘폭우’…“시간당 70mm 이상 온다”

수도권 곳곳에 시간당 100mm가 넘는 폭우가 쏟아졌습니다. 특히, 인천과 경기도 김포, 서울 강서구 등에 많은 양의 비가 집중됐습니다. 수도권에는 내일 새벽까지 시간당 최대 70mm의 강한 비가 오는 곳이 있겠습니다.

방미 전 ‘한일정상회담’…“셔틀 외교 복원”

이재명 대통령이 오는 23일 이시바 시게루 일본 총리와 도쿄에서 한일 정상회담을 갖습니다. 한미정상회담 전에 일본을 먼저 방문하는 건데, 셔틀 외교 복원과 한미일 공조 방안 등이 논의될 전망입니다.

  • [뉴스7 헤드라인]
    • 입력 2025-08-13 18:59:33
    • 수정2025-08-13 19:04:17
    뉴스 7
KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

