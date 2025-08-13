국정 청사진 발표…행정체제개편 예산 운명은?

동영상 고정 취소

[앵커]



대통령 직속 국정기획위원회가 이재명 정부의 국정운영 5개년 계획을 발표했습니다.



관심을 모았던 '제주형 기초자치단체 설치 지원' 내용은 국정과제에 포함된 것으로 전해졌지만, 주민투표 등의 구체적 실행계획은 빠진 것으로 알려졌는데요.



도의회 예결위는 기초자치단체 설치 관련 예산을 추가 삭감했습니다.



신익환 기자의 보도입니다.



[리포트]



국정기획위원회가 발표한 123대 국정과제 중 하나인 '5극 3특'과 중소도시 균형성장.



세부 과제 중 하나로 '지역주도 제주형 기초자치단체 설치 지원' 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.



하지만 주민투표 등 구체적인 실행 계획은 제시되지 않은 것으로 전해졌습니다.



이와 별도로 제주지역 7대 공약과 15대 추진 과제는 확정됐습니다.



제주를 청정에너지 전환과 자원순환 혁신 선도 지역으로 조성하기 위한 해상풍력·태양광 기반 청정 전력망 구축, 전기차 100%, 탄소제로 주택 보급과 국제 전지훈련센터, 재활 클리닉 조성을 통한 스포츠·해양레저 허브 육성, 글로벌 워케이션 구축이 채택됐습니다.



또 제주대병원 상급종합병원 격상 추진과 제주형 바이오 헬스 클러스터 완성, 농산물 스마트 가공센터 적극 지원, 디지털 농업 플랫폼 구축 등이 포함됐습니다.



인공지능 융복합 인재 양성과 청년이 찾는 제주 조성, 해상운송비 부담 완화 정책 추진, 4·3 아카이브 기록관 건립 등이 반영됐습니다.



[박수현/국정기획위원회 국가균형성장특별위원장 : "대통령의 약속이 꼭 지켜질 수 있도록 특위는 심층 조사를 통해서 구체적인 지원 방향을 마련했습니다."]



국정과제에 제주형 기초자치단체 설치 관련 구체적인 실행계획이 빠진 것으로 전해지면서 관련 예산도 추가 삭감됐습니다.



제주도의회 예결위의 계수조정 결과, 제주형 기초자치단체 설치 관련 예산 198억 원 중 50억 원이 깎였습니다.



상임위 심사 때보다 10억 원 정도 더 삭감된 것으로, 도의회는 내일(14일) 본회의를 열고 추경안을 처리할 예정입니다.



KBS 뉴스 신익환입니다.



촬영기자:고진현/그래픽:서경환



