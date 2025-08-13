뉴스7(춘천)

김진태 도지사, 경제부총리에 내년 현안 사업 건의

입력 2025.08.13 (19:05) 수정 2025.08.13 (19:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

새 정부 국정과제 공개…강원 현안 탄력 ‘기대’

새 정부 국정과제 공개…강원 현안 탄력 ‘기대’
GTX-B 춘천 연장 “경제성 있어”…탄력 기대

GTX-B 춘천 연장 “경제성 있어”…탄력 기대

다음
김진태 강원도지사가 오늘(13일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 내년 현안 사업에 대한 지원을 요청했습니다.

특히, 조기폐광 경제진흥 사업을 비롯해 용문~홍천, 삼척~강릉 철도 건설은 조속한 예비타당성 조사 통과와 국비 지원이 필요하다고 건의했습니다.

이에 대해 구윤철 경제부총리는 예타 진행상황과 타당성 등을 검토하겠다고 답했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김진태 도지사, 경제부총리에 내년 현안 사업 건의
    • 입력 2025-08-13 19:05:34
    • 수정2025-08-13 19:12:32
    뉴스7(춘천)
김진태 강원도지사가 오늘(13일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 내년 현안 사업에 대한 지원을 요청했습니다.

특히, 조기폐광 경제진흥 사업을 비롯해 용문~홍천, 삼척~강릉 철도 건설은 조속한 예비타당성 조사 통과와 국비 지원이 필요하다고 건의했습니다.

이에 대해 구윤철 경제부총리는 예타 진행상황과 타당성 등을 검토하겠다고 답했습니다.
이청초
이청초 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.