[이슈톡] 어린 4남매 구한 ‘민간 해양재난구조대원’
입력 2025.08.13 (19:07) 수정 2025.08.13 (19:23)
[앵커]
이어서 물에 빠진 4남매를 구한 해양재난구조대원이자 레저강사로 활동중인 윤태완 씨를 직접 전화 연결해 당시 상황과 해양재난구조대원의 역할에 대해 더 자세히 알아보겠습니다.
안녕하십니까?
물에 빠진 4남매, 생각만 해도 아찔한데요.
당시 어떤 상황이었는지, 그리고 어떤 마음으로 구조에 임하셨나요.
[앵커]
통계를 보면 해상 조난사고에서 민간구조의 구조율이 약 42%에 달한다고 하는데요.
해양재난구조대는 주로 어떤 업무를 맡고 있나요?
[앵커]
해양재난구조대원이 안전하게 구조활동을 이어갈 수 있기 위해 필요한 제도나 지원이 있다면요?
[앵커]
여름철 제주 바다에서 크고 작은 물놀이 사고가 이어지고 있는데요.
이것만큼은 꼭 지켜주십사하는 게 있다면 뭘까요?
[앵커]
네, 오늘도 폭염 속에서 도민과 관광객들의 안전을 지키고 계신 해양재난구조대원분들께 감사의 인사 대신 전합니다.
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
연결 감사합니다.
[이슈톡] 어린 4남매 구한 '민간 해양재난구조대원'
입력 2025-08-13 19:07:19
수정2025-08-13 19:23:58
