민주당 “김건희 구속 환영”…진보당 “국힘 해체해야”

김건희 여사 구속에 더불어민주당 경남도당은 오늘(13일) 환영 논평을 내고, 권력을 통한 비위와 부패가 없도록 김 여사의 죄상을 낱낱이 밝혀야 한다고 말했습니다.



진보당 경남도당도 김 여사는 국가 제도와 법치를 통째로 파탄 냈다며, 이를 비호한 국민의힘은 해체해야 한다고 논평했습니다.



