뉴스7(춘천)

지난달 강원 고용률 66.6%…실업률 2.4%

입력 2025.08.13 (19:09) 수정 2025.08.13 (19:12)

강원지방통계지청이 발표한 고용 동향 자료를 보면, 지난달(7월) 강원도 고용률은 66.6%로, 지난해 같은 기간보다 0.2%P 상승했습니다.

지난달(7월) 취업자 수는 88만 2천 명입니다.

부문별로는 도소매·숙박·음식점업 등에서 증가했지만, 제조업과 건설업 등에서 감소했습니다.

지난달(7월) 강원 실업자 수는 2만 천 명, 실업률은 2.4%로 지난해 같은 기간보다 0.6%P 하락했습니다.

강원지방통계지청이 발표한 고용 동향 자료를 보면, 지난달(7월) 강원도 고용률은 66.6%로, 지난해 같은 기간보다 0.2%P 상승했습니다.

지난달(7월) 취업자 수는 88만 2천 명입니다.

부문별로는 도소매·숙박·음식점업 등에서 증가했지만, 제조업과 건설업 등에서 감소했습니다.

지난달(7월) 강원 실업자 수는 2만 천 명, 실업률은 2.4%로 지난해 같은 기간보다 0.6%P 하락했습니다.
최현서
최현서 기자

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 시청자상담실 02-781-1000

Copyright ⓒ KBS.

