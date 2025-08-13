지난달 강원 고용률 66.6%…실업률 2.4%

동영상 고정 취소

강원지방통계지청이 발표한 고용 동향 자료를 보면, 지난달(7월) 강원도 고용률은 66.6%로, 지난해 같은 기간보다 0.2%P 상승했습니다.



지난달(7월) 취업자 수는 88만 2천 명입니다.



부문별로는 도소매·숙박·음식점업 등에서 증가했지만, 제조업과 건설업 등에서 감소했습니다.



지난달(7월) 강원 실업자 수는 2만 천 명, 실업률은 2.4%로 지난해 같은 기간보다 0.6%P 하락했습니다.



