경기 북부 지역 호우 특보…이 시각 군남댐

[앵커]



경기 북부 지역도 오늘 새벽부터 지금까지 비가 많이 내리고 있습니다.



경기 포천과 가평 등에는 홍수특보가 발령돼 있는데요.



경기도 연천군 군남댐에 취재기자 나가 있습니다.



최혜림 기자, 비가 계속 이어지고 있는데, 군남댐 수위는 얼마나 올라갔습니까?



[기자]



이곳 군남댐 일대는 줄곧 세찬 빗줄기가 쏟아지고 있습니다.



군남댐 상황실은 비상근무체제로 임진강 수위를 계속 확인하고 있습니다.



오늘 저녁 6시 반 기준 군남댐의 수위는 24.7m로, 한계 수위인 40m까지는 10m 이상 차이가 있습니다.



군남댐은 수문 13개 중 7개를 열어두고, 초당 109톤씩 방류하며 수위를 조절하고 있습니다.



[앵커]



경기 북부 지역은 호우 특보가 내려졌는데, 비 피해 상황은 어떤가요?



[기자]



이곳 연천을 포함해 포천, 가평, 고양 등에는 호우 경보가 내려졌습니다.



안산과 시흥, 평택 등 경기 남부 지역에는 호우 주의보가 발령됐습니다.



폭우로 하천 수위가 높아지면서, 경기 고양시 원당교와 동두천시 송천교에는 홍수 경보가 발효됐습니다.



폭우로 인한 피해도 잇따랐는데요.



경기 양주시에선 계곡물이 불어나 산장에 있던 이용객과 관리자 24명이 고립됐다가 구조됐습니다.



경찰에는 도로와 주택 침수 등 408건의 비 피해 관련 신고가 접수됐습니다.



수도권 일대에 강한 비가 예보된 만큼, 기상청은 저지대 침수와 급류에 각별히 유의하고 하천변 산책로나 지하차도 등에는 출입하지 말 것을 당부했습니다.



지금까지 경기 연천 군남댐에서 KBS 뉴스 최혜림입니다.



촬영기자:황종원/영상편집:한찬의



