법원 “김의겸, 한동훈에 손해배상 판결”

동영상 고정 취소

국회의원 시절 이른바 '청담동 술자리 의혹'을 제기한 김의겸 새만금개발청장이 한동훈 국민의힘 전 대표에게 배상해야 한다는 법원 판결이 나왔습니다.



서울중앙지법은, 한 전 대표가 김 청장과 유튜브 언론 매체 관계자 등 7명을 상대로 제기한 10억 원대 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결했고, 김 청장 등이 공동으로 7천만 원을 배상하라고 밝혔습니다.



지난 2022년 10월, 당시 민주당 의원이던 김 청장은 국회 법사위 국정감사에서 한 전 대표와 윤석열 전 대통령 등이 서울 강남구 청담동에서 심야 술자리를 가졌다는 의혹을 제기한 바 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!