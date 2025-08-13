수도권 폭우에도 광주·전남 폭염…곳곳 소나기
입력 2025.08.13 (19:15) 수정 2025.08.13 (19:24)
수도권에 시간당 150밀리미터에 육박하는 극한호우가 내렸지만 광주와 전남에는 폭염특보와 함께 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.
오늘 낮 최고기온은 광주 조선대 33.3도, 강진 33도, 화순 32.9도 등을 기록했고, 높은 습도로 체감온도는 이보다 높았습니다.
기상청은 오늘과 내일 곳에 따라 최고 40밀리미터의 소나기가 내리는 곳이 있겠다고 예보했습니다.
최혜진 기자 join@kbs.co.kr
