수도권 폭우에도 광주·전남 폭염…곳곳 소나기

동영상 고정 취소

수도권에 시간당 150밀리미터에 육박하는 극한호우가 내렸지만 광주와 전남에는 폭염특보와 함께 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.



오늘 낮 최고기온은 광주 조선대 33.3도, 강진 33도, 화순 32.9도 등을 기록했고, 높은 습도로 체감온도는 이보다 높았습니다.



기상청은 오늘과 내일 곳에 따라 최고 40밀리미터의 소나기가 내리는 곳이 있겠다고 예보했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!