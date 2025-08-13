뉴스7(광주)

수도권 폭우에도 광주·전남 폭염…곳곳 소나기

입력 2025.08.13 (19:15) 수정 2025.08.13 (19:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] 일제 광주항공기지 ‘지하 시설’ 존재 가능성…“모든 시설 지하화”

[단독] 일제 광주항공기지 ‘지하 시설’ 존재 가능성…“모든 시설 지하화”
“리박스쿨 관련 책 더 있다”…광주교육청 ‘쉬쉬’

“리박스쿨 관련 책 더 있다”…광주교육청 ‘쉬쉬’

다음
수도권에 시간당 150밀리미터에 육박하는 극한호우가 내렸지만 광주와 전남에는 폭염특보와 함께 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.

오늘 낮 최고기온은 광주 조선대 33.3도, 강진 33도, 화순 32.9도 등을 기록했고, 높은 습도로 체감온도는 이보다 높았습니다.

기상청은 오늘과 내일 곳에 따라 최고 40밀리미터의 소나기가 내리는 곳이 있겠다고 예보했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 수도권 폭우에도 광주·전남 폭염…곳곳 소나기
    • 입력 2025-08-13 19:15:51
    • 수정2025-08-13 19:24:05
    뉴스7(광주)
수도권에 시간당 150밀리미터에 육박하는 극한호우가 내렸지만 광주와 전남에는 폭염특보와 함께 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.

오늘 낮 최고기온은 광주 조선대 33.3도, 강진 33도, 화순 32.9도 등을 기록했고, 높은 습도로 체감온도는 이보다 높았습니다.

기상청은 오늘과 내일 곳에 따라 최고 40밀리미터의 소나기가 내리는 곳이 있겠다고 예보했습니다.
최혜진
최혜진 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.