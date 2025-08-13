뉴스7(대구)

해외출장에 아내 동행?…“배임 횡령 소지”

입력 2025.08.13 (19:16) 수정 2025.08.13 (19:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

1톤짜리 철판에 깔려…반복되는 산재 사망 왜?

1톤짜리 철판에 깔려…반복되는 산재 사망 왜?
새 정부에 공동 대응…대구·경북, 다시 손잡는다

새 정부에 공동 대응…대구·경북, 다시 손잡는다

다음
[앵커]

대구교통공사 김기혁 사장이 해외 출장을 가면서 아내와 동행한 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.

당시 중요한 해외 사업 수주를 앞두고 있었지만 일정조차 제대로 소화하지 않았는데, 결국 교통공사는 사업 수주에 실패했습니다.

박진영 기자가 보도합니다.

[리포트]

싱가포르 센토사섬에 놓인 모노레일, '센토사 익스프레스'입니다.

2022년 현지 운영 업체가, 모노레일 정비업체를 선정하기 위해 국제 입찰 공고를 냈습니다.

대구교통공사도 이 입찰에 참여했고, 심사가 진행되던 2023년 8월, 현지 업체를 만나러 김기혁 사장과 직원 2명이 싱가포르로 떠났습니다.

그런데 세부 일정을 보니 이상한 점이 발견됩니다.

김 사장 혼자 하루 먼저 출발하고, 하루 더 머무르는 3박 5일 일정을 짠 겁니다.

사장이 해외에 혼자 남아 공무를 수행했다는 말인데, 알고 보니 김 사장 아내가 출장에 동행한 거로 드러났습니다.

김 사장은 전체 일정 중 단 2시간만 현지업체 관계자와 미팅했고, 첫째 날은 현지 시찰, 마지막 일정은 아예 소화하지 않고 한국으로 되돌아왔습니다.

특히 출장비 가운데 숙박비와 식비 천5백 달러는 아내와 함께 쓴 사실도 드러났습니다.

공교롭게도 대구교통공사는 한 달 뒤 해당 사업 수주에 실패했습니다.

[강금수/대구참여연대 사무처장 : "공무출장에 부인을 대동했다는 것 자체가 매우 이상하고 부적절하고요. 시민 세금이 쓰였다면 그것은 사적 횡령 내지는 유용에 (해당할 수 있습니다.)"]

이에 대해 공사 측은 부인 항공권은 사비로 냈고, 공무 수행에 지장을 주지 않아 문제 되지 않는다고 봤다고 밝혔습니다.

김 사장은 공기업 사장으로서 적절치 않았다는 입장을 내놨습니다.

한편 대구시는 김기혁 사장 등 대구시 산하 공기업 기관장들의 임기 종료를 앞두고, 내년까지 임기를 연장하기로 했습니다.

KBS 뉴스 박진영입니다.

촬영기자:최동희/그래픽:인푸름

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 해외출장에 아내 동행?…“배임 횡령 소지”
    • 입력 2025-08-13 19:15:59
    • 수정2025-08-13 19:31:01
    뉴스7(대구)
[앵커]

대구교통공사 김기혁 사장이 해외 출장을 가면서 아내와 동행한 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.

당시 중요한 해외 사업 수주를 앞두고 있었지만 일정조차 제대로 소화하지 않았는데, 결국 교통공사는 사업 수주에 실패했습니다.

박진영 기자가 보도합니다.

[리포트]

싱가포르 센토사섬에 놓인 모노레일, '센토사 익스프레스'입니다.

2022년 현지 운영 업체가, 모노레일 정비업체를 선정하기 위해 국제 입찰 공고를 냈습니다.

대구교통공사도 이 입찰에 참여했고, 심사가 진행되던 2023년 8월, 현지 업체를 만나러 김기혁 사장과 직원 2명이 싱가포르로 떠났습니다.

그런데 세부 일정을 보니 이상한 점이 발견됩니다.

김 사장 혼자 하루 먼저 출발하고, 하루 더 머무르는 3박 5일 일정을 짠 겁니다.

사장이 해외에 혼자 남아 공무를 수행했다는 말인데, 알고 보니 김 사장 아내가 출장에 동행한 거로 드러났습니다.

김 사장은 전체 일정 중 단 2시간만 현지업체 관계자와 미팅했고, 첫째 날은 현지 시찰, 마지막 일정은 아예 소화하지 않고 한국으로 되돌아왔습니다.

특히 출장비 가운데 숙박비와 식비 천5백 달러는 아내와 함께 쓴 사실도 드러났습니다.

공교롭게도 대구교통공사는 한 달 뒤 해당 사업 수주에 실패했습니다.

[강금수/대구참여연대 사무처장 : "공무출장에 부인을 대동했다는 것 자체가 매우 이상하고 부적절하고요. 시민 세금이 쓰였다면 그것은 사적 횡령 내지는 유용에 (해당할 수 있습니다.)"]

이에 대해 공사 측은 부인 항공권은 사비로 냈고, 공무 수행에 지장을 주지 않아 문제 되지 않는다고 봤다고 밝혔습니다.

김 사장은 공기업 사장으로서 적절치 않았다는 입장을 내놨습니다.

한편 대구시는 김기혁 사장 등 대구시 산하 공기업 기관장들의 임기 종료를 앞두고, 내년까지 임기를 연장하기로 했습니다.

KBS 뉴스 박진영입니다.

촬영기자:최동희/그래픽:인푸름
박진영
박진영 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.