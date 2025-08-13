강원 119 환자의 73%, 10분 이내 병원 이송
입력 2025.08.13 (19:17) 수정 2025.08.13 (19:40)
119 이송환자 10명 가운데 7명은 10분 안에 병원에 도착한다는 통계가 나왔습니다.
강원도소방본부는 올해 상반기 강원도 내 이송환자 3만 명 가운데 2만 명이 10분 안에 병원에 도착했다고 밝혔습니다.
이는 10분 이내 환자 이송률 73%에 해당합니다.
또, 5분 이내에 이송한 경우도 전체 환자의 32%에 달했습니다.
특히, 의정갈등으로 병원 이송에 어려움이 생긴 경우에도 병원 도착 시간은 평균 23분이 걸렸습니다.
