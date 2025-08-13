뉴스7(제주)

[대담] 중국인 관광객 무비자 입국 확대…제주 관광 앞날은?

입력 2025.08.13 (19:19) 수정 2025.08.13 (19:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[오늘의 캔디] 중국인 관광객 무비자 확대

[오늘의 캔디] 중국인 관광객 무비자 확대
[풀뿌리K] 신비한 동굴 세계…용암이 빚어낸 ‘벵뒤굴’

[풀뿌리K] 신비한 동굴 세계…용암이 빚어낸 ‘벵뒤굴’

다음
[앵커]

정부에서 오는 9월 29일부터 내년 6월 말까지, 중국인 단체관광객을 대상으로 무비자 입국을 허용한다는 정책을 내놨습니다.

앞서 보신 영상처럼 부산을 비롯해 전국적으로 관광업계가 들썩이고 있는데요.

그와 달리 유일하게 제주에서만 허락되던 무비자 입국이 전국으로 확대되면서 제주 관광업계에는 묘한 긴장감이 흐르고 있는데요.

이번 정부 정책이 제주 관광에 어떤 변화의 바람을 몰고 올지 김양보 제주도 관광교류국장과 함께 이야기 나눠봅니다.

안녕하십니까?

우선, 새 정부에서 국정과제 청사진을 발표했습니다.

제주 관광의 부가가치를 높이겠다는 계획이 포함됐죠.

구체적으로 어떤 내용들인가요.

[앵커]

네, 최근 크게 줄었던 내국인 관광객의 발길이 이어지면서 제주 관광객이 회복세를 보이고 있습니다.

요즘 추이 어떻습니까?

[앵커]

중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국 허용으로 제주 관광업계에 어떤 변화가 있을 것으로 보시는지도 궁금하고요.

또, 관광객 증가와 더불어 무비자 입국이 불법체류나 각종 범죄로 이어질 수 있다는 우려에 대한 대비는 어떻게 이뤄지고 있는지도 말씀해 주시죠.

[앵커]

기존에는 제주에만 허용이 됐던 무비자 입국 허용이 전국으로 확대되면서 중국인 관광객이 서울이나 부산, 인천 등 다른 지역으로 이동할 가능성이 커질 텐데요.

이에 대해서는 어떤 준비를 하고 있나요?

[앵커]

지난해 제주도 방문관광객 실태조사 보고서를 보면, 제주를 찾는 중국인 관광객 가운데 열에 아홉이 개별관광객이어서, 큰 영향은 없을 거라는 분석도 있습니다.

오히려 제주와 국제선이 연결되지 않은 중국 동북부 대도시 관광객을 유치할 수 있는 계기가 될 수 있다고 보는 시선도 있는데요?

[앵커]

지난해 외국인 관광객 1인당 지출 경비가 해마다 줄고 있습니다.

제주에 더 머물고, 더 많이 쓰도록 하기 위해선 어떤 노력이 필요할까요?

[앵커]

네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

출연 감사합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [대담] 중국인 관광객 무비자 입국 확대…제주 관광 앞날은?
    • 입력 2025-08-13 19:19:55
    • 수정2025-08-13 19:39:53
    뉴스7(제주)
[앵커]

정부에서 오는 9월 29일부터 내년 6월 말까지, 중국인 단체관광객을 대상으로 무비자 입국을 허용한다는 정책을 내놨습니다.

앞서 보신 영상처럼 부산을 비롯해 전국적으로 관광업계가 들썩이고 있는데요.

그와 달리 유일하게 제주에서만 허락되던 무비자 입국이 전국으로 확대되면서 제주 관광업계에는 묘한 긴장감이 흐르고 있는데요.

이번 정부 정책이 제주 관광에 어떤 변화의 바람을 몰고 올지 김양보 제주도 관광교류국장과 함께 이야기 나눠봅니다.

안녕하십니까?

우선, 새 정부에서 국정과제 청사진을 발표했습니다.

제주 관광의 부가가치를 높이겠다는 계획이 포함됐죠.

구체적으로 어떤 내용들인가요.

[앵커]

네, 최근 크게 줄었던 내국인 관광객의 발길이 이어지면서 제주 관광객이 회복세를 보이고 있습니다.

요즘 추이 어떻습니까?

[앵커]

중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국 허용으로 제주 관광업계에 어떤 변화가 있을 것으로 보시는지도 궁금하고요.

또, 관광객 증가와 더불어 무비자 입국이 불법체류나 각종 범죄로 이어질 수 있다는 우려에 대한 대비는 어떻게 이뤄지고 있는지도 말씀해 주시죠.

[앵커]

기존에는 제주에만 허용이 됐던 무비자 입국 허용이 전국으로 확대되면서 중국인 관광객이 서울이나 부산, 인천 등 다른 지역으로 이동할 가능성이 커질 텐데요.

이에 대해서는 어떤 준비를 하고 있나요?

[앵커]

지난해 제주도 방문관광객 실태조사 보고서를 보면, 제주를 찾는 중국인 관광객 가운데 열에 아홉이 개별관광객이어서, 큰 영향은 없을 거라는 분석도 있습니다.

오히려 제주와 국제선이 연결되지 않은 중국 동북부 대도시 관광객을 유치할 수 있는 계기가 될 수 있다고 보는 시선도 있는데요?

[앵커]

지난해 외국인 관광객 1인당 지출 경비가 해마다 줄고 있습니다.

제주에 더 머물고, 더 많이 쓰도록 하기 위해선 어떤 노력이 필요할까요?

[앵커]

네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

출연 감사합니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.