[대담] 중국인 관광객 무비자 입국 확대…제주 관광 앞날은?

정부에서 오는 9월 29일부터 내년 6월 말까지, 중국인 단체관광객을 대상으로 무비자 입국을 허용한다는 정책을 내놨습니다.



앞서 보신 영상처럼 부산을 비롯해 전국적으로 관광업계가 들썩이고 있는데요.



그와 달리 유일하게 제주에서만 허락되던 무비자 입국이 전국으로 확대되면서 제주 관광업계에는 묘한 긴장감이 흐르고 있는데요.



이번 정부 정책이 제주 관광에 어떤 변화의 바람을 몰고 올지 김양보 제주도 관광교류국장과 함께 이야기 나눠봅니다.



안녕하십니까?



우선, 새 정부에서 국정과제 청사진을 발표했습니다.



제주 관광의 부가가치를 높이겠다는 계획이 포함됐죠.



구체적으로 어떤 내용들인가요.



[앵커]



네, 최근 크게 줄었던 내국인 관광객의 발길이 이어지면서 제주 관광객이 회복세를 보이고 있습니다.



요즘 추이 어떻습니까?



[앵커]



중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국 허용으로 제주 관광업계에 어떤 변화가 있을 것으로 보시는지도 궁금하고요.



또, 관광객 증가와 더불어 무비자 입국이 불법체류나 각종 범죄로 이어질 수 있다는 우려에 대한 대비는 어떻게 이뤄지고 있는지도 말씀해 주시죠.



[앵커]



기존에는 제주에만 허용이 됐던 무비자 입국 허용이 전국으로 확대되면서 중국인 관광객이 서울이나 부산, 인천 등 다른 지역으로 이동할 가능성이 커질 텐데요.



이에 대해서는 어떤 준비를 하고 있나요?



[앵커]



지난해 제주도 방문관광객 실태조사 보고서를 보면, 제주를 찾는 중국인 관광객 가운데 열에 아홉이 개별관광객이어서, 큰 영향은 없을 거라는 분석도 있습니다.



오히려 제주와 국제선이 연결되지 않은 중국 동북부 대도시 관광객을 유치할 수 있는 계기가 될 수 있다고 보는 시선도 있는데요?



[앵커]



지난해 외국인 관광객 1인당 지출 경비가 해마다 줄고 있습니다.



제주에 더 머물고, 더 많이 쓰도록 하기 위해선 어떤 노력이 필요할까요?



[앵커]



네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



출연 감사합니다.



