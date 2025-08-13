[같이경제] 폭염에 물가도 들썩…‘히트플레이션’ 대책은?

동영상 고정 취소

정체전선의 영향으로 주춤했던 폭염이 다시 시작될 조짐을 보이고 있습니다.



이미 올해 더위는 기록적으로 심했는데요.



지난달 평균 기온은 27.1도로, 1994년 27.7도에 이어 역대 두 번째로 높았습니다.



지난달 최고기온 평균과 최저기온 평균도 각각 32도와 23도로 역대 2위와 3위에 해당했습니다.



갈수록 심해지는 폭염에 '히트플레이션'이란 용어도 나왔는데요.



열기, 열을 뜻하는 '히트'와 물가 상승, '인플레이션'을 합친 '히트플레이션'은 폭염으로 인한 물가 급등을 뜻합니다.



지난달 대구와 경북 농축수산물 소비자물가 상승률을 보면 대구는 전달보다 1.2%, 지난해 같은 달보다 3.6% 상승했고요.



경북은 전달보다 1.1%, 지난해 같은 달보다 2.7% 올랐습니다.



대구는 포도와 달걀, 시금치가 크게 올랐고, 경북은 포도와 배추, 쌀이 물가 상승을 견인했습니다.



이런 여름철 히트플레이션은 매년 주기적으로 발생하고 있는데요.



현대경제연구원에서 과거 31개 연도를 폭염 강세 연도와 약세 연도로 나눠 비교했더니 물가와의 연관성이 뚜렷한 것으로 나타났습니다.



구체적으로 한 번 보면요.



먼저, 1991년부터 2021년까지 전국 평균 폭염일수 평년값인 11일보다 높으면 폭염 강세 연도, 낮으면 약세 연도로 분류했는데요.



16개 강세 연도의 평균 폭염일수는 15.9일인 반면, 15개 약세 연도의 평균 폭염 일수는 5.8일로 절반에도 못 미치는 것으로 나타났습니다.



폭염일수 외에도 상반기 대비 하반기 평균 물가 상승률 차이도 컸는데요.



폭염 강세 연도에는 0.2%p 상승했지만, 약세 연도에는 0.3%p 하락한 것으로 나타났습니다.



특히 농축수산물이 폭염 강세 연도에는 0.5%p 상승해 주된 물가 상승 압력으로 작용했고, 약세 연도에는 0.8%p 떨어져 하락세를 견인한 것으로 분석됩니다.



가공식품과 외식품목 역시 폭염 강세 연도에는 0.6%p와 0.2%p 각각 상승했지만 약세 연도에는 감소세를 보였는데요.



연구원은 이런 결과를 종합해 보면 폭염이 농축수산물 등 주요 식자재 물가 상승 압력을 확대시켜 전방위적인 외식, 식탁 물가 상승에 큰 영향을 미친 것으로 봤습니다.



이 때문에 연구원은 저온·저장 시설 확대해 물량 비축 역량을 높이고, 체계적인 수급 관리로 공급발 가격 상승 압력을 낮춰야 한다고 강조합니다.



또, 수입물량 쿼터 폐지와 의무 수입물량 조기 발주 등을 통한 수입망 안정화도 필요하다고 덧붙였고요.



이 외에도 일부 품목의 가격 상승이 불안 심리를 자극하고 소비를 위축시키지 않도록 농축수산물 할인 쿠폰이나 밥값 지원금 등 다양한 소비 지원책을 확대해야 한다고 지적했습니다.



폭염과 극한 호우 외에도 한파와 가뭄 등 기상 이변은 잦아지고 일상화되고 있죠.



정확한 기상 예측 시스템과 농축수산물 관련 빅데이터 구축은 물론, 기상청과 환경부, 농식품부 등 기후 관련 기관들의 유기적인 협력 같은 장기적인 대책도 절실해 보입니다.



