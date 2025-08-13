통합 강원대 발전위 출범…중장기 발전 계획 수립
입력 2025.08.13 (19:24)
내년 3월 출범 예정인 '통합 강원대학교'의 발전 방향을 모색하는 발전위원회가 공식 출범했습니다.
운영 기간은 이달(8월)부터 통합대 출범 전까지로, 특성화·연구력 강화와 인공지능(AI) 혁신, 대학 지표 향상, 학칙·거버넌스 등 4개 분과로 구성됩니다.
발전위원회는 또, 통합 대학의 비전 설정과 교육부 정책 대응, 공청회·설문조사 진행 등 학내 의견 수렴, 중장기 발전 계획 검토 등의 역할을 수행합니다.
