서부산 생태 탐방 운영…낙동강 명소 관광
입력 2025.08.13 (19:30) 수정 2025.08.13 (20:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산관광공사가 다음 달 6일부터 10월 25일까지 매주 토요일, 낙동강 하구 일대를 도는 '서부산 생태 탐방' 프로그램을 운영합니다.
이 프로그램은 낙동강하구에코센터 철새 관찰과 을숙도 갈대길 걷기, 야생조류 구조 관찰 등 각종 생태 명소를 하루 동안 둘러보는 일정으로 구성됐습니다.
관광공사는 앞으로 철새 도래 시기 특별 탐조 프로그램과 야간 생태탐방선 등 맞춤형 체험 상품을 개발할 예정입니다.
이 프로그램은 낙동강하구에코센터 철새 관찰과 을숙도 갈대길 걷기, 야생조류 구조 관찰 등 각종 생태 명소를 하루 동안 둘러보는 일정으로 구성됐습니다.
관광공사는 앞으로 철새 도래 시기 특별 탐조 프로그램과 야간 생태탐방선 등 맞춤형 체험 상품을 개발할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 서부산 생태 탐방 운영…낙동강 명소 관광
-
- 입력 2025-08-13 19:29:59
- 수정2025-08-13 20:08:27
부산관광공사가 다음 달 6일부터 10월 25일까지 매주 토요일, 낙동강 하구 일대를 도는 '서부산 생태 탐방' 프로그램을 운영합니다.
이 프로그램은 낙동강하구에코센터 철새 관찰과 을숙도 갈대길 걷기, 야생조류 구조 관찰 등 각종 생태 명소를 하루 동안 둘러보는 일정으로 구성됐습니다.
관광공사는 앞으로 철새 도래 시기 특별 탐조 프로그램과 야간 생태탐방선 등 맞춤형 체험 상품을 개발할 예정입니다.
이 프로그램은 낙동강하구에코센터 철새 관찰과 을숙도 갈대길 걷기, 야생조류 구조 관찰 등 각종 생태 명소를 하루 동안 둘러보는 일정으로 구성됐습니다.
관광공사는 앞으로 철새 도래 시기 특별 탐조 프로그램과 야간 생태탐방선 등 맞춤형 체험 상품을 개발할 예정입니다.
-
-
이이슬 기자 eslee31@kbs.co.kr이이슬 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.