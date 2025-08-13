서부산 생태 탐방 운영…낙동강 명소 관광

동영상 고정 취소

부산관광공사가 다음 달 6일부터 10월 25일까지 매주 토요일, 낙동강 하구 일대를 도는 '서부산 생태 탐방' 프로그램을 운영합니다.



이 프로그램은 낙동강하구에코센터 철새 관찰과 을숙도 갈대길 걷기, 야생조류 구조 관찰 등 각종 생태 명소를 하루 동안 둘러보는 일정으로 구성됐습니다.



관광공사는 앞으로 철새 도래 시기 특별 탐조 프로그램과 야간 생태탐방선 등 맞춤형 체험 상품을 개발할 예정입니다.



