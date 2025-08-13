[여기는 안동] ‘풍기인삼 농업’ 국가중요농업유산 등재 추진 외

동영상 고정 취소

영주시가 풍기인삼 농업의 국가중요농업유산 등재를 추진합니다.



영주시는 최근 농식품부 자문위원 등이 참여한 가운데 풍기읍과 단산면 일대를 현장 조사해, 인삼 전통 재배 방식과 농업 경관, 지역 공동체와의 연계성 등을 중심으로 등재 가능성을 평가했습니다.



이어, 지역 주민과 생산자 단체와 함께 풍기인삼 농업의 역사적 가치와 보존 필요성에 대해 논의했습니다.



국학진흥원, ‘광복, 어둠을 걷어낸 빛’ 전시회



한국국학진흥원이 광복 80주년을 기념해 '광복, 어둠을 걷어낸 빛' 전시회를 오는 11월 2일까지 개최합니다.



이번 전시회는 의병항쟁과 자정순국에서부터 만주망명, 3·1 만세운동, 대한민국 임시정부, 광복에 이르기까지 경북지역 독립운동의 여정을 4부로 나누어 보여줍니다.



국학진흥원은 이번 전시와 함께 오는 21일에는 '광복 80주년, 안동의 독립운동' 학술대회를 열어 독립운동이 안동 지역의 학문적·정신적 맥락에서 펼쳐졌음을 고증합니다.



예천곤충페스티벌 개막…닷새간 이어져



2025 예천곤충페스티벌이 오늘부터 닷새간 예천군 효자면에 있는 예천곤충생태원에서 열립니다.



'곤충과 여름의 만남'을 주제로 한 이번 축제는 곤충의 생태적 가치와 산업적 가능성을 알리고, 곤충과 사람, 자연이 어우러지는 체험을 할 수 있게 꾸몄습니다.



주요 체험은 천여 마리의 나비를 체험할 수 있는 나비 터널과 나비 애벌레의 성장 과정을 관찰할 수 있는 우화대, 딱정벌레와 장수풍뎅이 체험관 등입니다.



또 인기 유튜버 팬 사인회와 인형극과 마술쇼 등의 다양한 공연이 매일 펼쳐집니다.



예천천문우주센터, 야간 천체관측 운영 재개



예천천문우주센터가 시설 현대화로 중단했던 야간 천체관측 프로그램을 1년 만에 재개합니다.



예천천문우주센터는 오는 16일부터 매주 토요일 선착순으로 20명을 예약받아 야간 천체관측 프로그램을 운영합니다.



508mm 대형반사망원경 등 여러 관측 장비를 직접 체험하고, 전문 해설사의 설명과 함께 계절별 별자리와 다양한 천문 현상을 관찰할 수 있습니다.



