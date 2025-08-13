심층K

국민 64% “안보 상황 불안”…북한 관광에 56% ‘찬성’

입력 2025.08.13 (19:31) 수정 2025.08.13 (19:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.


KBS 공영미디어연구소는 매년 광복절을 앞두고 '국민 통일의식 조사'를 진행합니다. 우리 국민들은 북한을 어떻게 바라보는지, 통일과 현 대북정책에 대해선 어떤 생각을 하고 있는지 등을 알아보는 '설문조사'입니다. 올해도 전국 만 19살 이상 남녀 1,582명을 대상으로 지난달 30일부터 사흘간 인터넷 설문조사로 진행했습니다. (응답률은 6.2%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.5%p입니다.)

■ '안보 상황 불안' 64.5%…1년 전보다 13.9%p 낮아져

이재명 정부 출범 뒤 대북 방송 중단과 확성기 철거가 이뤄지자, 북한도 소음 방송을 멈추고 확성기를 거둬들였습니다. 남북 긴장이 조금은 누그러지면서, 최근 안보 상황에 대해 불안함을 느낀다는 응답은 64.5%로, 지난해보다 14% 포인트 가량 낮아졌습니다.


'북한 정권에 반감을 느낀다'는 응답은 81.6%였지만, 1년 전보다 6.5%포인트 줄었습니다. '통일의 필요성'에 대해선 65.6%가 긍정적이었지만, 절반 정도(48.6%)가 단기간 내엔 어렵거나 아예 불가능하다고 봤습니다.


■ " 당분간 북핵 문제 해결 어렵다" 57.6%

통일을 위해 먼저 추진해야 할 일이 무엇인지 복수 응답으로 물었습니다. '북핵 문제 해결'이란 응답(39.8%)이 가장 많았고 군사적 신뢰 구축(36.8%)과 남북 경제 교류(30.7%)가 뒤를 이었습니다. 그러나 '당분간 북핵 문제 해결이 어렵다'는 응답이 57.6%, 트럼프 2기 행정부 출범으로 일부 진전이 있을 거란 대답이 38.7%로 조사됐습니다.


이재명 정부가 가장 중시할 대북 정책으론 절반 정도가 '비핵화를 위한 외교적 노력'(49.0%)을 꼽았고 경제 교류 협력(22.4%)과 문화·예술·체육 등 비정치적 교류(15.6%)가 뒤를 이었습니다.


■ 북한 개별 관광 허용 정책, 56.6% '찬성'

특히, 대북 전단 살포 중단과 확성기 철거 등 최근 정부의 대북 유화책에 대해 73.5%가 찬성했고. 정부가 검토 중인 '북한 개별관광 허용'에 대해서도 절반 이상(56.5%)이 찬성했습니다. 그러나, 반대 의견도 43.5%를 기록해 정책 추진 시 안전 문제와 국제 정세 등을 종합적으로 고려해야 할 것으로 보입니다.


'남북정상회담 개최'엔 4명 중 3명 정도가 동의(74.3%)했는데, 2년 전보다는 5.5%p 낮은 수칩니다. 김상범 경남대 극동문제연구소 북한연구센터장은 "한반도 평화와 안정을 위해 관광과 같은 비정치적 해결 방안에 대해선 긍정적이고, 반면 정상회담과 같은 정치적 해결 방안에 대해서는 다소 회의적인 것으로 보인다"라고 분석했습니다.


2025_KBS_국민 통일의식 조사(설문지).pdf
2025_KBS_국민 통일의식 조사(보고서).pdf
(CG : 고석훈)


■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민 64% “안보 상황 불안”…북한 관광에 56% ‘찬성’
    • 입력 2025-08-13 19:31:06
    • 수정2025-08-13 19:55:43
    심층K

KBS 공영미디어연구소는 매년 광복절을 앞두고 '국민 통일의식 조사'를 진행합니다. 우리 국민들은 북한을 어떻게 바라보는지, 통일과 현 대북정책에 대해선 어떤 생각을 하고 있는지 등을 알아보는 '설문조사'입니다. 올해도 전국 만 19살 이상 남녀 1,582명을 대상으로 지난달 30일부터 사흘간 인터넷 설문조사로 진행했습니다. (응답률은 6.2%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.5%p입니다.)

■ '안보 상황 불안' 64.5%…1년 전보다 13.9%p 낮아져

이재명 정부 출범 뒤 대북 방송 중단과 확성기 철거가 이뤄지자, 북한도 소음 방송을 멈추고 확성기를 거둬들였습니다. 남북 긴장이 조금은 누그러지면서, 최근 안보 상황에 대해 불안함을 느낀다는 응답은 64.5%로, 지난해보다 14% 포인트 가량 낮아졌습니다.


'북한 정권에 반감을 느낀다'는 응답은 81.6%였지만, 1년 전보다 6.5%포인트 줄었습니다. '통일의 필요성'에 대해선 65.6%가 긍정적이었지만, 절반 정도(48.6%)가 단기간 내엔 어렵거나 아예 불가능하다고 봤습니다.


■ " 당분간 북핵 문제 해결 어렵다" 57.6%

통일을 위해 먼저 추진해야 할 일이 무엇인지 복수 응답으로 물었습니다. '북핵 문제 해결'이란 응답(39.8%)이 가장 많았고 군사적 신뢰 구축(36.8%)과 남북 경제 교류(30.7%)가 뒤를 이었습니다. 그러나 '당분간 북핵 문제 해결이 어렵다'는 응답이 57.6%, 트럼프 2기 행정부 출범으로 일부 진전이 있을 거란 대답이 38.7%로 조사됐습니다.


이재명 정부가 가장 중시할 대북 정책으론 절반 정도가 '비핵화를 위한 외교적 노력'(49.0%)을 꼽았고 경제 교류 협력(22.4%)과 문화·예술·체육 등 비정치적 교류(15.6%)가 뒤를 이었습니다.


■ 북한 개별 관광 허용 정책, 56.6% '찬성'

특히, 대북 전단 살포 중단과 확성기 철거 등 최근 정부의 대북 유화책에 대해 73.5%가 찬성했고. 정부가 검토 중인 '북한 개별관광 허용'에 대해서도 절반 이상(56.5%)이 찬성했습니다. 그러나, 반대 의견도 43.5%를 기록해 정책 추진 시 안전 문제와 국제 정세 등을 종합적으로 고려해야 할 것으로 보입니다.


'남북정상회담 개최'엔 4명 중 3명 정도가 동의(74.3%)했는데, 2년 전보다는 5.5%p 낮은 수칩니다. 김상범 경남대 극동문제연구소 북한연구센터장은 "한반도 평화와 안정을 위해 관광과 같은 비정치적 해결 방안에 대해선 긍정적이고, 반면 정상회담과 같은 정치적 해결 방안에 대해서는 다소 회의적인 것으로 보인다"라고 분석했습니다.


2025_KBS_국민 통일의식 조사(설문지).pdf
2025_KBS_국민 통일의식 조사(보고서).pdf
(CG : 고석훈)

장혁진
장혁진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감

수용번호 ‘4398’…김건희, 6㎡ 독방 수감
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
밤새 수도권 시간당 70mm <br>호우…내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우…내일 새벽까지 고비
수도권 호우특보…하천 출입 <br>통제

수도권 호우특보…하천 출입 통제
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.