[여기는 포항] 경북도-포항시, ‘영일만 횡단 도로’ 추진 논의 외

경상북도와 포항시가 영일만 횡단 구간 고속도로 조기 추진을 위한 회의를 열고 대책을 논의했습니다.



특히 영일만 횡단 구간이 경제적 타당성 부족 등의 이유로 미뤄지는 가운데 경북도와 포항시는 국회와 중앙부처 등을 방문해 건설 당위성을 지속적으로 설득하기로 했습니다.



영일만 횡단 구간 사업은 2023년 기획재정부의 사업계획 적정성 재검토를 기점으로 현재까지 추진이 지지부진한 상태입니다.



포항시-한동대, 글로컬대 성과·방향 논의



포항시와 한동대학교가 지난 1년 간의 글로컬대학 성과를 공유하고 발전 방향을 논의했습니다.



한동대는 지난해 AI 혁신 신산업 캠퍼스 신설, 글로벌 로테이션 프로그램 운영 등을 통해 교육부의 글로컬대학 연차 평가에서 A등급을 받았습니다.



포항시와 한동대는 이 같은 성과를 바탕으로 지역 기여형 커리큘럼과 산학 연계 프로그램을 강화할 방침입니다.



포항시, 교통신호시스템 모의 해킹 훈련



포항시는 오는 22일까지 교통신호 제어시스템을 대상으로 모의 해킹 훈련을 합니다.



이번 훈련에서는 실제 해킹 상황을 가정한 10개 시나리오를 기반으로 침투 모의 해킹을 진행해 보안 취약지점을 미리 파악하고 대응책을 마련합니다.



포항시 교통신호 제어시스템은 2012년 국가 주요 정보통신기반시설로 지정됐으며 포항시는 매년 정기 보안진단을 통해 시스템 안정성을 유지하고 있다고 밝혔습니다.



‘외국인 유학생 독도 말하기 대회’ 모집



재단법인 독도재단이 다음 달(9월) 22일 경상북도 환동해본부에서 개최 예정인 '외국인 유학생 독도 말하기대회' 참가자를 모집합니다.



전국 대학 또는 대학원에 재학 중인 외국인 유학생이면 4~5명 팀 단위로 신청할 수 있고, 독도의 역사·생태, 국제적 의미 등을 주제로 연극이나 꽁트, 뮤지컬, 토크쇼 등을 우리말로 발표하면 됩니다.



참가 희망자는 오는 25일까지 K독도 또는 청년e끌림 사이트를 확인한 뒤 이메일로 발표 원고나 영상을 제출하면 됩니다.



