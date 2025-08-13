[브라보! 내 인생] 온·오프라인 넘나드는 ‘시니어 모델’

동영상 고정 취소

나이는 숫자일 뿐, 50대부터 70대까지 다양한 연령대의 시니어들이 새로운 도전에 나서고 있다.



나이를 넘어, 자신을 표현하고 새로운 무대에 서기 위해 도전하는 시니어 모델.



학원에서 워킹과 포즈를 배우며 당당하고 자신감 넘치는 모습으로 패션쇼 무대에 오르기까지.



배움과 설렘으로 채워지는 시니어 모델들의 이야기를 들어본다.



