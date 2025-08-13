교육부 장관 후보자 최교진…국가교육위원장 차정인 내정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 교육부 장관 후보자에 최교진 세종특별시 교육감을, 여성가족부 장관 후보자에 원민경 변호사를 지명했습니다.



이 대통령은 또, 공정거래위원장 후보자에 주병기 서울대 교수를, 금융위원장 후보자에 이억원 전 기재부 차관을 지명했고, 국가교육위원장에는 차정인 부산대 교수를 내정했습니다.



또, 차관급 10명의 인사도 단행했습니다.



