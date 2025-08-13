광복절 운전면허 행정처분 특별감면
입력 2025.08.13 (19:37) 수정 2025.08.13 (20:38)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구경찰청은 광복 80주년을 맞아 운전면허 행정처분 특별감면을 실시합니다.
특별감면은 교통법규 위반으로 인한 면허정지와 취소, 벌점 등을 면제하는 제도로 대구에 주소를 둔 2만 8012명이 대상입니다.
운전면허 정지·취소 처분 특별감면 대상자는 주소지 경찰서에서 운전면허증을 찾을 수 있으며 15일 밤 0시 이후 운전이 가능합니다.
특별감면은 교통법규 위반으로 인한 면허정지와 취소, 벌점 등을 면제하는 제도로 대구에 주소를 둔 2만 8012명이 대상입니다.
운전면허 정지·취소 처분 특별감면 대상자는 주소지 경찰서에서 운전면허증을 찾을 수 있으며 15일 밤 0시 이후 운전이 가능합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 광복절 운전면허 행정처분 특별감면
-
- 입력 2025-08-13 19:37:53
- 수정2025-08-13 20:38:44
대구경찰청은 광복 80주년을 맞아 운전면허 행정처분 특별감면을 실시합니다.
특별감면은 교통법규 위반으로 인한 면허정지와 취소, 벌점 등을 면제하는 제도로 대구에 주소를 둔 2만 8012명이 대상입니다.
운전면허 정지·취소 처분 특별감면 대상자는 주소지 경찰서에서 운전면허증을 찾을 수 있으며 15일 밤 0시 이후 운전이 가능합니다.
특별감면은 교통법규 위반으로 인한 면허정지와 취소, 벌점 등을 면제하는 제도로 대구에 주소를 둔 2만 8012명이 대상입니다.
운전면허 정지·취소 처분 특별감면 대상자는 주소지 경찰서에서 운전면허증을 찾을 수 있으며 15일 밤 0시 이후 운전이 가능합니다.
-
-
류재현 기자 jae@kbs.co.kr류재현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.